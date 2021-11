Appuntamento con Matt Damon, questa sera alle 21:15 su Italia 1 con il film The Martian – Sopravvissuto. Nella pellicola, l'attore americano interpreta l'astronauta Mark Watney, rimasto solo su Marte dopo una missione fallita a causa di una tempesta di sabbia. Abbandonato dalla squadra Ares 3, Watney dovrà resistere su un terreno ostile per quattro anni, data in cui è prevista una nuova missione sul pianeta Rosso.

Mark è un ingegnere meccanico e botanico e per sopravvivere escogiterà ingegnosi sistemi per procurarsi cibo e acqua e dovrà trovare un modo per mettersi in contatto con la Terra e tornare a casa sano e salvo; ma gli ostacoli che dovrà affrontare si riveleranno più difficili del previsto.

Trailer del film The Martian

Biografia e carriera dell'attore Matt Damon

Matthew Paige Damon nasce a Cambridge l'8 ottobre 1970, da padre banchiere, di origini scozzesi, e madre professoressa di pedagogia alla Lesley University, di origini scandinave; Damon è un attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Le sue qualità recitative sono molto apprezzate e riconosciute soprattutto per la versatilità dell'attore in quanto è in grado di spaziare abilmente tra la commedia, l'azione, il western e il drammatico.

La carriera

Matt Damon debutta al Cinema nel 1988, a soli 18 anni, quando ottiene un ruolo in Mystic Pizza. Il primo ruolo da protagonista che sancisce un punto di svolta nella carriera del giovane attore avviene quasi 10 anni dopo, nel 1997, quando Francis Ford Coppola lo vuole nel film L'uomo della pioggia, pellicola ispirata all'omonimo bestseller di John Grisham.

L'anno successivo, insieme all'amico e collega Ben Affleck, scrive la sceneggiatura del film cult Will Hunting – Genio Ribelle; i due amici recitano al fianco di Robin Williams. La pellicola è un indiscutibile successo, al punto che vince due premi Oscar: miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista per Robin Williams.

Negli anni successivi, la carriera di Matt Damon prende il decollo e sarà protagonista in numerosi film di notorietà internazionale, come Salvate Il Soldato Ryan (regia di Steven Spielberg), Il Giocatore (regia di John Dahl) e la Trilogia Ocean's.

La consacrazione arriva nel 2002 con il film The Bourne Identity, primo della fortunata saga ispirata all'ex agente segreto Jason Bourne, protagonista dei romanzi di Robert Ludlum.

Nel 2013 lavora insieme a Jodie Foster nel film di fantascienza Elysium (regia di Neill Blomkamp) e due anni dopo continua a recitare in film oltre l'atmosfera terrestre ottenendo il ruolo di protagonista in The Martian – Sopravvissuto che gli varrà un Golden Globe come migliore attore.

Matt Damon, alcune curiosità

Matt Damon ha avuto una relazione di due anni con la collega Wynona Ryder; i due erano prossimi al matrimonio, ma l'attore decise di rompere i rapporti poco tempo prima. Il 9 dicembre 2005 si sposa con Luciana Barroso, con la quale ha tre figlie: Isabella, Gia e Stella. Ama molto lo sport e segue animatamente baseball, basket e football; le sue squadre preferite sono rispettivamente i Boston Red Sox (MLB), Boston Celtics (NBA) e New England Patriots (NFL). Il suo segno zodiacale è Bilancia.