Vediamo insieme le Anticipazioni di Una vita per le puntate in onda dal 22 al 26 novembre 2021 su Canale 5 alle 14:10 e in streaming su Mediaset Infinity, dove possono essere riviste anche in replica dopo la messa in onda. Finisce l'incubo per Genoveva, alle prese con le insistenze e i ricatti di Velasco. A pensarci è Laura, che lo uccide senza dargli nemmeno il tempo di difendersi. Salmeron può così tornare alla 'tranquilla vita famigliare' con Felipe. Ordina ai domestici di non proferire parola con il suo amato, preoccupata dall'ipotesi che possa recuperare la memoria.

Peccato che un imprevisto sia sul punto di rovinare tutti i piani di Genoveva.

Anticipazioni di Una vita per la settimana dal 22 al 26 novembre 2021

Non ci metterà molto Velasco a scoprire che è stata Genoveva a tentare di avvelenarlo. Con un'abile mossa si è salvato, conoscendola bene. Deciso a vendicarsi, si avventa su di lei con un attizzatoio, pronto a ucciderla. Ma ecco che interviene Laura, che lo anticipa ponendo fine alla sua vita con una freddezza disarmante.

Ora Genoveva è libera e può dedicarsi anima e corpo a Felipe, che torna a casa. L'avvocato è felice di avere accanto una donna così premurosa e le rinnova il suo amore.

Nel frattempo, Jose riesce con l'aiuto di Jacinto a smascherare il dottor Puerta.

Bellita riceve poi una lettera di Cinta, ma una terribile notizia la sconvolge.

Felipe trova il fazzoletto di Marcia

Come svelano le anticipazioni italiane di Una vita, Genoveva fa di tutto per far credere a Felipe di essere la sposa perfetta, tanto da acconsentire all'incontro con Ramon, il suo amico di sempre.

Felipe le crede e riscopre un amore folle per lei.

I piani di Genoveva sembrano procedere per il meglio, anche perché ha ordinato ai domestici di non parlare assolutamente con l'avvocato per non turbarlo.

Peccato che Alvarez Hermoso trovi un fazzoletto appartenuto a Marcia e che il suo inconscio inizi a risvegliarsi. Il castello di bugie abilmente costruito da Salmeron sta per crollare?

Maite e Camino felici, anticipazioni italiane Una vita

Felicia e Marcos tornano dalla luna di miele e Camino incontra la madre, terrorizzata dal fatto che possa impedirle di partire per Parigi. Avrà però un'inaspettata sorpresa.

Mentre Maite incontra Liberto per riscuotere il denaro, Anabel esorta Felicia a riappacificarsi con sua figlia.

Le anticipazioni di Una vita raccontano che, nelle puntate su Canale 5 in onda dal 22 al 26 novembre, Camino verrà a sapere che è stata sua madre a chiamare Maite e dirle di rientrare nel quartierino.

Commossa, la giovane Pasamar farà pace con Felicia e si preparerà a lasciare Acacias con il cuore libero da ogni peso insieme alla sua amata Maite.