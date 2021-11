C'è grande attesa per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, prevista per il 21 novembre 2021 su Canale 5 e di cui trapelano ora, in rete, le anticipazioni tv. Gli spoiler che circolano sul web preannunciano importanti aggiornamenti per gli appassionati del talent di Maria De Filippi. Tra questi, la nuova comunicazione di sfida per LDA.

Si partirà con le sfide previste per 4 allievi, per la conferma del banco nella scuola, e l'ormai consuetudinaria gara interna tra i cantanti titolari. Per la prima volta la sfida interna di canto non sarà giudicata da un commissario esterno.

La classifica di fine gara manderà in sfida gli ultimi classificati, decretando risultato negativo per LDA.

L'ultimo posto in classifica vedrà il figlio di Gigi D'Alessio finire a rischio eliminazione, dopo il primo posto conseguito alla gara interna giudicata da J-Ax. Ma in soccorso del 18enne vorrà intervenire il diretto rivale, Albe. Il pupillo di Anna Pettinelli, infatti, si proporrà come suo sostituto per la sfida. Che sia un gesto dettato dalla solidarietà o una mossa strategica volta a contenere il fenomeno LDA?

Amici 21, spunta lo spoiler della 10° puntata

La 10° puntata di Amici 21, registrata in data 17 novembre 2021, si preannuncia ricca di momenti inaspettati. Le sfide previste per gli allievi della scuola, Alex al secolo Alessandro Rina, Dario Schirone, Tommaso Cesana e Nicol Castagna, non decreteranno alcuna eliminazione.

Tuttavia, Rudy Zerbi si paleserà colpito da una sfidante esterna di nome Elena Manuele, che ha conosciuto il pupillo LDA ai casting del talent. Il prof di canto comunicherà, quindi, di voler far entrare la cantante probabilmente al posto dell'allievo Simone Russo.

Poi, sarà la volta della consuetudinaria gara interna tra i cantanti, nella scuola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per la prima volta la sfida interna non sarà giudicata da un ospite esterno, bensì dai professori della scuola. I giudici interni, quindi, rilasceranno una classifica sulla base dei voti assegnati alle singole esibizioni dei concorrenti. La classifica vedrà i cantanti salvi dal rischio eliminazione, posizionarsi secondo il seguente ordine d'arrivo: 1- Luigi Strangis; 2- Sissi (Silvia Cesana); 3- Alex: 4- Rea (Maria Mircea) ; 5- Albe (Alberto La Malfa).

Gli ultimi in classifica, LDA, Simone Russo e la new entry Andrea SIragusa, finiranno invece in sfida.

Particolarmente inaspettata, si rivelerà l'ultima posizione in classifica di LDA al secolo Luca D'Alessio, dal momento che alla 9° puntata si era aggiudicato la prima posizione nella classifica stilata da J-Ax al termine della gara-cover. A segnare l'ultimo posto del figlio d'arte sarà in particolare la votazione di Anna Pettinelli. La prof di canto darà uno 0 alla prova di LDA eseguita per la gara di canto. Un'insufficienza dovuta alla scelta della canzone assegnata da Rudy Zerbi al 18enne per la gara. Un brano che Pettinelli riterrà una provocazione nei suoi riguardi, peraltro fine a se stessa e di dubbio gusto.

Quindi, LDA finirà in sfida per la terza volta.

Amici 2021, il gesto che potrebbe stravolgere gli equilibri

Nonostante sia finito a rischio eliminazione, LDA continua a registrare un importante consenso di pubblico. Su Spotify il giovane segna un nuovo record di ascolti, attestandosi tra i 5-5 e i 6 milioni di ascolti con l'inedito Quello che fa male.

E non solo. Si posiziona in due classifiche pregevoli sulla nota piattaforma. Si tratta della Top 50 e la Viral 50. Nel frattempo, alla luce dello spoiler dell'attesa 10° puntata di Amici 21, il fenomeno LDA potrebbe però subire dei cambiamenti.

Questo, dal momento che il diretto competitor di Luca su Spotify, Albe, deciderà di proporsi per la nuova sfida esterna al posto suo.

La risposta alla sua proposta, di sacrificarsi in sfida in sostituzione di LDA gli verrà comunicata nel corso del daytime del talent.

Le altre curiosità della nuova puntata

Si assisterà inoltre al primo passo a due dei ballerini allievi Dario Schirone e Serena Carella, che riaccenderà lo scontro in studio tra i professori di ballo nella scuola. La sfida Oreo sarà vinta da Carola Puddu e il premio Tim andrà invece conferito a Mattia Zenzola. Ci sarà ancora una volta spazio per il momento confidenze, con i palloncini contenenti messaggi top-secret.

Tra questi emergerà quello di Lorella Cuccarini, dove la prof di ballo ammette di aver invidiato Alessandra Celentano per la bachata eseguita con Raimondo Todaro alla 9° puntata. Al messaggio di Cuccarini, Todaro risponderà con l'invito ad una rumba in studio per "la più amata dagli italiani".