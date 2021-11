Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda a dicembre 2021 su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Antonito che si ritroverà sempre più messo alle strette da Natalia e finirà per cedere al suo corteggiamento. Una scena che verrà colta in flagrante da Lolita, la quale finirà per avere un malore. Spazio anche al ritorno in libertà di Genoveva.

Lolita vittima di un malore: anticipazioni Una Vita dicembre 2021

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda per tutto il mese di dicembre 2021 in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende riguardanti Antonito e Natalia.

Il rapporto tra i due diventerà sempre più confidenziale e la donna cercherà di fare di tutto per sedurlo e portarlo così a cedere alla passione travolgente.

Il colpo di scena si verificherà nel momento in cui un giorno, con abiti provocanti e succinti, Natalia si presenterà a casa di Antonito e complice l'assenza di sua moglie comincerà a sedurlo. Le anticipazioni della soap Una Vita rivelano che Lolita si troverà a tornare a casa proprio nel momento in cui i due stanno per abbandonarsi alla passione e la reazione della donna non sarà delle migliori.

Lolita non riuscirà a resistere di fronte a quella tremenda scena, al punto da essere colpita da un malore. La moglie di Antonito, infatti, finirà in ospedale e per lei sarà necessario un ricovero immediato.

Genoveva scarcerata e Felipe medita vendetta

Una situazione che si rivelerà molto delicata e più complicata del previsto, al punto che Antonito si sentirà profondamente in colpa per quello che è accaduto, sentendosi responsabile di questo malore che ha colpito sua moglie e che la sta mettendo a rischio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Una Vita del prossimo mese di dicembre 2021 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in libertà di Genoveva.

Dopo essere stata accusata della morte di Marcia, la dark lady di Acacias riuscirà ancora una volta ad avere la meglio e uscirà di prigione pochi giorni dopo la sua detenzione.

Il piano di Genoveva: anticipazioni Una Vita dicembre 2021

Un durissimo colpo per Felipe che non la prenderà affatto bene, al punto da voler meditare vendetta nei confronti della moglie: il suo desiderio, infatti, è quello di vederla dietro le sbarre a scontare la sua pena.

Intanto, però, gli spoiler di Una Vita del mese di dicembre 2021 rivelano che Genoveva proverà a ripulirsi l'immagine dopo la confessione dell'omicidio di Marcia e, tornata in quartiere, farà celebrare una messa in onore della domestica brasiliana.