Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda in Italia, rivelano che ci saranno delle amare sorprese per Lolita. La donna, infatti, si ritroverà costretta a fare i conti con una spiacevole verità legata a suo marito Antonito e, come se non bastasse, scoprirà anche di essere gravemente malata.

Antonito tradisce sua moglie Lolita: anticipazioni Una vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Lolita e Antonito.

I due coniugi si ritroveranno ad affrontare un periodo di profonda crisi coniugale, durante la quale si farà strada la "minaccia esterna" che porta il nome di Natalia.

La giovane fanciulla, da poco arrivata ad Acacias 38, metterà subito gli occhi addosso ad Antonito, tanto da provocarlo e cercare in tutti i modi di sedurlo.

In un primo momento, però, l'uomo proverà a resistere al fascino di Natalia, complice il profondo rispetto che nutre nei confronti di sua moglie e del loro amato bambino.

Poi, però, col passare del tempo, la situazione diventerà sempre più difficile da gestire. Gli spoiler della soap opera rivelano che Antonito finirà per baciare pubblicamente Natalia in piazza, e la notizia si diffonderà a macchia di leopardo tra gli abitanti.

Natalia provoca e seduce il marito di Lolita

Immediata la reazione di Lolita che, nel momento in cui scoprirà il tradimento del marito, non ci penserà su due volte a cacciarlo via di casa.

La donna, infatti, gli chiederà di prendere le sue cose e di sparire via dall'abitazione: una richiesta che Antonito accoglierà anche se, prima di andare via, si ritroverà a dover affrontare l'ennesima provocazione di Natalia.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano che la donna si presenterà a casa di Antonito e comincerà a provocarlo facendo un balletto sensuale e uno spogliarello, che infiammerà gli animi del noto politico di Acacias.

Sta di fatto che, alla fine, Antonito non resisterà alla passione e cederà al tradimento.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui in casa, arriverà Lolita.

Lolita è gravemente malata: anticipazioni nuove puntate Una vita

La donna assisterà a questa tremenda scena in "presa diretta" e scoprirà con i suoi stessi occhi, che il marito la sta tradendo.

La reazione di Lolita non sarà delle migliori: le anticipazioni di Una vita rivelano che la donna perderà i sensi e stramazzerà al suolo.

Un duro colpo per suo marito che, nel momento in cui la porterà in ospedale, farà una clamorosa scoperta. Lolita è gravemente malata: una malattia che sembra essere inguaribile e che potrebbe portarla via da un momento all'altro.