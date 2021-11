Arrivano le nuove anticipazioni di Una Vita, in attesa del gran finale previsto per l'estate del 2022. Che cosa succederà ora ad Acacias 38? Gli spoiler raccontano che Genoveva non smetterà di tramare contro Felipe e che, avendo un terribile sospetto, entrerà in possesso di alcune sue lettere molto importanti. Nel frattempo, Lolita riuscirà a guarire grazie alla miracolosa cura del dottore contattato da Antonito. La povera Casado, però, verrà a sapere che il marito deve partire per l'Africa.

Anticipazioni di Una Vita: Genoveva ha un sospetto su Felipe

Nei prossimi episodi della soap, l'avvocato avrà intenzione di lasciare il quartierino per stare lontano da Genoveva, dopo aver scoperto che è stata proprio lei a uccidere Marcia. Salmeron sospetterà che Felipe le stia nascondendo qualcosa di oscuro e così, incuriosita da alcune lettere in possesso di Alvarez Hermoso, le sottrarrà con l'inganno.

Come svelano le nuove anticipazioni di Una vita, Genoveva scoprirà che le lettere di Felipe sono indirizzate a Liberto. La dark lady di Acacias e Liberto avranno così un acceso confronto, nel quale il marito di Rosina la accuserà di aver rubato le lettere scambiate con l'avvocato per avere maggiori informazioni.

Intanto, un nuovo dramma sta per sconvolgere l'esistenza di Lolita e quella della sua famiglia.

Antonito parte per una missione in Africa nelle nuove puntate di Una Vita

Sarà lungo e difficile il decorso della patologia che colpirà Lolita nei prossimi episodi di Una Vita. Per fortuna, Antonito riuscirà a trovare un medico disposto a rischiare il tutto per tutto per salvare la moglie.

E così, grazie a una cura sperimentale, Lolita riuscirà a salvarsi.

I problemi per Lolita non saranno però finiti. Dopo essere tornata a casa, verrà a sapere che Antonito deve partire per una pericolosa missione in Marocco.

Nonostante le sue suppliche e quelle di Ramon, il giovane Palacios non cambierà idea in merito alla sua decisione, spiegando loro che si tratta di una missione di vitale importanza per il Paese.

Sarà così che, anche se con molta malinconia, l'uomo saluterà la sua famiglia per recarsi in Africa e adempiere al suo dovere. Una volta giunto a destinazione, Antonito spedirà un telegramma a Lolita, invitandola a stare tranquilla e a prendersi cura del piccolo Moncho.

Intanto, come rendono noto gli spoiler della soap, Aurelio chiederà aiuto a sua sorella per far capitolare Anabel, ignara del pericolo che sta correndo. Dietro a tutto ciò c'è anche lo zampino di Genoveva? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come si evolveranno le trame di Acacias 38.