Luca D'Alessio è stato ancora una volta protagonista del daytime di Amici: mentre il giovane si stava sfogando dopo essere nuovamente finito in sfida per lo zero di Anna Pettinelli, ha ricevuto una chiamata da Maria De Filippi.

In collegamento con il 18enne in casetta, la conduttrice esorta quest'ultimo ad affrontare l'ennesima sfida. Di tutta risposta Luca chiarisce di non contestare la sfida, ma l'insufficienza ricevuta da Pettinelli, che ritiene di non meritare. Poi Lda "crolla" quando palesa alla conduttrice di non sapere più cos'altro inventarsi per convincere la maestra di canto.

Ma De Filippi lo rassicura, esortandolo a valutare che lo zero di Pettinelli non cancella affatto il suo lavoro svolto per l'ultima gara interna di canto, che ha infatti convinto gli altri due insegnanti nella scuola, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Amici 21, Maria De Filippi interviene dopo la 10^ puntata

Nel nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 21, in onda il 23 novembre 2021 su Canale 5, Lda è stato protagonista di un collegamento con Maria De Filippi, mentre è in preda ad uno sfogo liberatorio sul risultato dell'ultima gara interna di canto.

Alla sfida tra i cantanti del talent, Luca si è esibito sulle note di It's oh so quiet, su richiesta di Anna Pettinelli, che alla fine ha giudicato il 18enne con uno zero, facendolo finire nuovamente in sfida.

Un risultato che Luca non accetta, unitamente alla motivazione dell'insufficienza data dalla maestra di canto. Anna infatti ha giustificato il suo voto accusando Rudy Zerbi di aver favorito l'allievo nella gara di canto, suggerendogli l'idea del dissing rivolto a lei.

Al rientro nella casetta dei talenti dall'ultima puntata di Amici, nello scorso daytime Lda non ha trattenuto le lacrime e si è lamentato in presenza dei compagni di non riuscire a sostenere il peso di sentirsi messo in discussione continuamente da Pettinelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Collegatasi con il 18enne, Maria De Filippi lo invita a non rinunciare alla sfida, come già avvenuto in puntata: "Luca, zero, okay. Vai in sfida". Il 18enne si dichiara ormai stanco del suo perenne status di sfidante nella scuola: "Non so più che fare". La conduttrice quindi rimarca: "Non devi fa niente, sei qui per cantare, canta, è importante".

Lda non contesta la sfida

Nel collegamento con la conduttrice, poi, Lda chiarisce di non voler rinunciare alla sfida: "Non contesto la sfida, ma dopo una settimana di cu*o quadrato... capisci". Insomma secondo il 18enne sarebbe ingiusto ritrovarsi di nuovo a rischio, a fronte degli sforzi fatti per l'ultima esibizione.

De Filippi sembra appoggiarlo quando gli ricorda di aver ricevuto pure dei voti positivi oltre al discusso zero: "Quello che tu hai fatto si è visto e non sparisce, non è annullato dallo zero. Hai avuto dal tuo insegnante 10 e da Lorella Cuccarini un voto alto". Ma Luca non accetta il voto di Pettinelli: "Ci sono rimasto di mer*a, Marì!".

La conduttrice ridimensiona il voto di Anna Pettinelli e parla anche ad Albe

A detta di Maria De Filippi, Luca sbaglierebbe nell'attribuire troppa importanza al singolo voto di Anna Pettinelli, che lo mette a rischio eliminazione nella nuova sfida a cui è chiamato: "Ci stai dando un'importanza maggiore di quello che ha. Ogni volta che ci si espone il lavoro proprio è soggetto alle critiche". Poi Maria si scusa per averlo accusato di mancanza di carattere in puntata, quando l'amico Albe si è proposto al suo posto per la sfida e lui non ha reagito: "Mi dispiace se non apparsa così, ma io sono convinta che tu la sfida la debba affrontare".

Dal suo canto, il figlio di Gigi D'Alessio non ha mai voluto contestare la sfida e lo ribadisce ancora una volta alla conduttrice: "Ti giuro su quello che è più di caro nella mia vita, non contestavo la sfida.

Mi dispiace se ti è arrivato il messaggio che io non volessi fare la sfida". Dunque, il 18enne dichiara: "Io la sfida la voglio fare".

La conduttrice, poi, passa a parlare ad Albe, che in puntata lei stessa aveva rimproverato per la proposta di sostituirsi a Lda nella sfida. Di primo acchito, per la conduttrice, lui sarebbe potuto apparire in malafede agli occhi del pubblico proponendosi di sacrificarsi per salvare Luca dalla sfida, ma con il senno di poi lei rassicura anche Albe: "Alla fine penso che la maggior parte del pubblico apprezzerà il tuo gesto".

Poi, chiarisce di aver rimproverato i due giovani in puntata per non far passare il messaggio che Luca accettasse l'aiuto dell'amico: " Io dico a Lda 'svegliamoci, sei un cantante e le sfide si fanno tutti i giorni in classifica.

Quindi intervengo a tutela di Lda '".

Nel frattempo Alberto La Malfa pensa a voce alta che qualche prof di canto lo voglia in sfida: "Ho visto delle brutte facce... ho già capito tutto". Ma De Filippi conclude: "Ma tu la volevi fare la sfida!".