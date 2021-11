La soap opera spagnola Una vita continua ad andare in onda sui teleschermi italiani. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dall’8 al 14 novembre 2021, annunciano che Genoveva Salmeron penserà al peggio quando verrà a conoscenza che Fabiana Aguado ha raccontato a suo marito Felipe Alvarez Hermoso dei particolari del suo passato, con la speranza di riuscire a far tornare nella mente dello stesso i ricordi dell’ultimo periodo di vita vissuto.

La preoccupazione più grande della donna, sarà senza ombra di dubbio il fatto che l’avvocato possa ricordarsi di tutto il male che gli ha causato.

Una vita, spoiler al 14 novembre: i Dominguez si disperano, Antonito viene eletto deputato del partito conservatore

Nel corso degli episodi dell'amato sceneggiato in programmazione su Canale 5 da lunedì 8 a domenica 14 novembre 2021, Bellita dopo essersi recata da un medico apprenderà che l’unica soluzione per non perdere del tutto la voce è quella di tenerla a riposo a lungo. I Dominguez, parecchio disperati, non avranno altra scelta che annullare i concerti della cantante: in tale circostanza la signora Del Campo e i suoi familiari riceveranno la visita inaspettata da parte del dottor Puerta.

Intanto Antonito prima del risultato delle elezioni, verrà invitato dal padre Ramon a rimanere con i piedi per terra: durante la discussione il marito di Lolita perderà i sensi.

Il giovane Palacios potrà fare un sospiro di sollievo, quando sarà eletto deputato del partito conservatore.

Marcos annulla la sua partenza per il Messico, Genoveva teme che Felipe possa recuperare la memoria

Nel contempo Genoveva, dopo aver sorpreso Laura mentre stava tentando di uccidere Felipe, le prometterà che sua sorella Lorenza avrà la sua protezione, ma in cambio lei dovrà darle una mano a sbarazzarsi di Velasco.

Fabiana invece farà visita in ospedale a Felipe, e gli dirà che Marcia sapeva cucinare meglio di lei la sua torta preferita al cocco: la conversazione tra i due verrà interrotta da Salmeron.

Successivamente Marcos dopo aver annullato la sua partenza per il Messico continuerà a fare la corte a Felicia, nonostante lei abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio.

Intanto Anabel confesserà a Camino di essersi scambiata un bacio con Miguel.

Armando, dopo aver annunciato a Liberto che dovrà partire per una lunga missione segreta, gli chiederà di stare accanto a sua moglie Susana e di non far sapere a nessuno il motivo del suo viaggio.

Intanto il marito di Rosina farà sapere a Ramon e a José Miguel di essere preoccupato, per il fatto che Genoveva stia cercando di manipolare Felipe. Quando quest’ultimo sarà in procinto di essere dimesso dall’ospedale, Genoveva avrà il timore che suo marito possa recuperare la memoria. Dopo aver proposto all’avvocato di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale, Salmeron inviterà Velasco e gli comunicherà che suo marito è in procinto di morire poiché le sue condizioni di salute sono peggiorate all’improvviso.