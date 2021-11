Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 novembre, Velasco proverà a uccidere Genoveva, ma Laura interverrà prontamente salvandole la vita e sparando mortalmente all'uomo. Inoltre Cinta invierà una lettera a Bellita e quest'ultima deciderà di provare altre strade per recuperare la voce, mentre Maite chiarirà a Liberto come è tornata ad Acacias per portarsi con sé Camino.

Laura toglie la vita a Velasco

Nelle puntate di Una Vita che sarà mandata in onda dal 22 al 26 novembre, Velasco si accorgerà che Genoveva voleva avvelenarlo facendogli bere quanto contenuto nel bicchiere e si scaglierà contro di lei per toglierle la vita. A salvare Salmeron ci sarà Laura, la quale interverrà prontamente e con un'arma da fuoco lo colpirà mortalmente alla schiena [VIDEO]. Intanto Genoveva sarà finalmente da ogni costrizione e potrà accogliere in casa sua Felipe. Quest'ultimo le farà numerose domande inerente al loro passato e lei gli dirà che sono sposati.

Bellita legge una lettera di Cinta e decide di provare a recuperare la voce per il concerto

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 novembre, Genoveva farà credere a Felipe che i due sono una coppia felice.

La donna dirà espressamente ai signori e alle domestiche di non rivelare nulla in merito al suo passato. Dovrà essere l'unica a occuparsi di lui e a fargli tornare la memoria. Intanto Anabel riferirà a Camino che i loro genitori si sono uniti in matrimonio e che quindi sono sorellestre. Pasamar presenterà Maite ad Anabel e quest'ultima capirà subito chi è, ma prometterà che starà zitta.

Nel frattempo Felipe in un cassetto troverà un fazzoletto con su scritto il nome di Marcia. Josè Miguel invece grazie al prezioso supporto di Jacinto, riuscirà nell'intento di far mettere in stato di fermo il truffatore Puerta. In tutto questo Bellita non riuscirà a riavere la sua voce e il marito sarà suo malgrado costretto a non far esibire la moglie.

Successivamente però la famiglia Dominguez riceverà una missiva da parte di Cinta.

Del Campo, quando la leggerà, cambierà idea e anzi tenterà delle strade alternative per recuperare la voce.

Lolita e Ramon organizzano una sorpresa ad Antonito per festeggiare la sua nomina a deputato

In base agli spoiler della prossima settimana, i vicini saranno incuriositi dall'assenza di Cinta e Rosina invierà Casilda dai Dominguez per capirci di più. Sabina, invece, riuscirà a entrare nelle grazie dei domestici cucinando per loro. Intanto Marcos e Felicia torneranno in città dopo il viaggio di nozze e Anabel inviterà la donna a riappacificarsi con Camino.

Nel frattempo Maite vedrà Liberto per avere i soldi che ancora non le ha dato e gli comunicherà che è tornata ad Acacias per portarsi dietro Camino. In tutto questo Lolita e Ramon prepareranno una sorpresa ad Antonito per celebrare la sua nomina a deputato. Infine Felipe chiederà ai suoi amici notizie in merito al suo rapporto con Genoveva.