Dieci nuovi concorrenti per dare nuova linfa al GF Vip più lungo di sempre. Mediaset ha deciso di ripetere l'esperimento della passata stagione prolungando il termine del reality al 14 marzo. Una settimana in più rispetto alla quinta edizione che si è conclusa con il trionfo di Tommaso Zorzi. Nel corso della puntata del 19 novembre Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi fin dalla puntata del 22 novembre. Gli ingressi saranno scaglionati con i vipponi ancora in corsa per il successo finale che nel giro di un paio di settimane si troveranno a confrontarsi con nuovi coinquilini pronti a scombussolare i già precari equilibri della casa più spiata dagli italiani.

In chiusura di puntata il conduttore del programma televisivo di Canale 5 ha confermato che le tre sorelle Selassié proseguiranno la loro avventura da concorrenti singole. Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica tra i nuovi ingressi dovrebbero esserci Valeria Marini e Giacomo Urtis che tornerebbero al Grande Fratello Vip come concorrente unico. Sarebbero, invece, saltati gli ingressi di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià.

Alfonso Signorini annuncia 10 nuovi 'vipponi': Patrizia Pellegrino e Maria Monsè in pole position

Nel corso della ventesima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha confermato che ci saranno almeno dieci nuovi concorrenti dopo la decisione dei vertici di Mediaset di prolungare il reality fino al 14 marzo.

Il direttore di Chi ha comunicato la novità ai "Vipponi" precisando che i primi ingressi ci saranno nel corso della puntata del 22 novembre. Nei giorni scorsi gli esperti di gossip Alessandro Rosica, Biagio d'Anelli, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno anticipato alcuni dei papabili candidati ad entrare nella casa più spiata dagli italiani.

La show girl Patrizia Pellegrino e Maria Monsè dovrebbero essere le prime a varcare la porta rossa. Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza della partecipazione di due ex volti di Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, ma la loro partecipazione sarebbe saltata in extremis.

Valeria Marini potrebbe tornare per la terza volta al GF Vip in coppia con Giacomo Urits

Nei prossimi giorni Soleil Sorge potrebbe ritrovare al GF Vip Vera Gemma con la quale si è scontrata durante l'esperienza a Pechino Express. La figlia di Giuliano Gemma è reduce dalla partecipazione a L'Isola dei Famosi ed è in pole position per affrontare il suo terzo reality in carriera. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Alfonso Signorini avrebbe deciso di affidarsi a chi conosce le dinamiche del gioco.

In tal senso la produzione del programma televisivo avrebbe deciso di puntare su Valeria Marini, già protagonista di due edizioni del Grande Fratello Vip, e Giacomo Urtis, entrato in casa nella passata edizione. Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha anticipato che la soubrette e il chirurgo plastico dei vip parteciperebbero al reality come concorrente unico.