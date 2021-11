Una nuova tragedia avverrà nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato provenienti dalla Spagna annunciano che Marcos Bacigalupe scoprirà che sua moglie Felicia Pasamar è morta in circostanze sospette dopo aver fatto ritorno da un viaggio in Messico.

Una vita: Marcos e Felicia diventano marito e moglie

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che i fan avranno modo di assistere prossimamente in televisione, annunciano che una nuova tragedia si abbatterà sulla famiglia Pasamar.

Tutto inizierà quando Felicia e Marcos decideranno di diventare marito e moglie lontano dai vicini di Acacias 38. L'imprenditore, infatti, riuscirà a conquistare il cuore dell'ex ristoratrice grazie all'aiuto di Anabel e Camino. Una volta di ritorno a casa, la coppia annuncerà a tutti del loro sposalizio e gioiranno per la riappacificazione tra Maite e la sorella di Emilio. In particolare, quest'ultima apprenderà sua madre ha permesso il ritorno della pittrice nella sua vita e per questo deciderà di fare pace con lei. Alla fine, la ritrovata coppia partirà per Parigi dopo aver salutato i famigliari.

La Pasamar muore in circostanze misteriose

Nel frattempo ad Acacias 38 si assisterà all'arrivo di nuovi personaggi che movimenteranno le vicende di Una vita.

Gli spoiler della soap opera raccontano che Aurelio e Anabel giungeranno dal lontano Messico con intenzioni tutt'altro che pacifiche. Ben presto si scoprirà che i due fratelli avevano condiviso con Marcos e Anabel il loro triste passato in America Latina, tanto da essere giunti in Spagna per vendicarsi di loro. Ed ecco che i Quesada creeranno un po' di confusione durante i festeggiamenti organizzati da Felicia e suo marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito, Marcos sarà costretto a tornare in Messico per alcune questioni lavorative lasciate in sospeso con i Quesada. Sarà proprio durante la sua assenza che la Pasamar morirà in circostanze misteriose.

Bacigalupe crede che Natalia e Aurelio abbiano ucciso sua moglie

Intanto Bacigalupe scoprirà che sua moglie era stata uccisa con del veleno una volta tornato a casa dal viaggio.

Ma l'uomo non si lascerà sopraffare dal dolore, tanto da fare di tutto pur di affidare alla giustizia il colpevole del delitto. Ben presto le indagini punteranno il dito contro Natalia e Aurelio visto il loro trascorso. Per questo motivo, Marcos accuserà i due fratelli di aver ucciso Felicia.

Purtroppo la verità si rivelerà essere ben altra. Il pubblico della soap opera, infatti, scoprirà che dietro l'omicidio della Pasamar si nasconde la mano di Soledad, la domestica. Un personaggio che si rivelerà un incubo per tutti i vicini di Acacias 38.