Tante novità attendono i fan di Una vita durante le puntate previste dal 15 al 19 novembre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato segnalano che José Miguel Dominguez smaschererà le intenzioni del dottor Puerta. Camino, invece, ritroverà Maite Zaldua.

Anticipazioni Una vita puntate dal 15 al 19 novembre

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in onda dal 15 al 19 novembre in televisione rivelano piacevoli sorprese.

Scendendo nei particolari, Genoveva porterà Felipe alle terme per tenerlo lontano dal vicinato di Acacias 38. Intanto Laura temerà per la sua incolumità e quella di sua sorella, rinchiusa in ospedale per la grave disabilità.

La darklady, a questo punto, cercherà di tranquillizzare la domestica, chiedendole solo di attenersi al loro patto. Inoltre, la donna informerà Velasco che le condizioni di Felipe sono peggiorate, tanto da temere per la sua esistenza.

Laura, invece, continuerà a essere molto spaventata in quanto ha paura che Javier abbia sequestrato sua sorella per farle del male. Ed ecco che Alonso scoprirà che Lorenza è stata messa in un posto sicuro da Genoveva. Più tardi, quest'ultima inviterà Velasco per un appuntamento a casa sua, dove metterà del veleno in un calice di vicino, destinato all'avvocato. Purtroppo Javier non cadrà nel piano, tanto da ordinare a Salmeron di bere dal suo bicchiere.

Josè Miguel scopre che il dottor Puerta è un truffatore

Nelle puntate di Una vita trasmesse a metà novembre, Bellita seguiterà ad avere problemi alle corde vocali nonostante la terapia prescritta dal dottor Puerta. Alodia, intanto, dirà a José Miguel di aver visto il medico chiacchierare con un malvivente. Per tale ragione, il chitarrista inizierà a fare delle indagini a proposito, scoprendo che il farmaco della compagna è un elisir.

Puerta, infatti, si dimostrerà essere un truffatore, tanto che Alodia aiuterà il Dominguez a tendergli una trappola.

Antonito, nel frattempo, diventerà onorevole al parlamento iberico. Ramon, a questo punto, disapproverà il comportamento arrogante del figlio, che ha appena fatto carriera. Susana, invece, scoprirà che suo marito Armando è partito per una incarico top secret.

Camino riabbraccia Maite

Casilda e le altre serve, invece, offriranno i loro soldi a Jacinto affinché acquisti un biglietto del treno per permettere a Marcelina di recarsi a trovare lo zio morente.

Anabel e Camino faranno in modo che Marcos e Felicia si incontrino nuovamente. Più tardi, la sorella di Emilio riabbraccerà Maite, tornata nel frattempo ad Acacia 38. Alla fine, la pittrice le assicurerà che non si separeranno mai più.

Roberto e Sabina dimostreranno di avere intenzioni tutt'altro che limpide quando deciderà di abbattere un muro della cantina del ristorante all'oscuro del nipote Miguel e del vicinato.