Guai in arrivo nelle nuove puntate di Una Vita: le anticipazioni delle puntate di novembre 2021 svelano infatti che Genoveva inizierà a essere seguita da un misterioso uomo arrivato da poco ad Acacias, che non perderà ogni sua mossa. Di chi si tratta? Ebbene, altri non è che Santiago, tornato al quartierino per compiere la sua vendetta ai danni dell'odiata Salmeron. Becerra troverà alleanza in Laura, che non vede l'ora di farla pagare a colei che le ha rovinato l'esistenza. Purtroppo, nella loro rete finirà anche Felipe. La vicenda averà un esito inaspettato.

Felipe e Genoveva rapiti: anticipazioni Una Vita

Nelle prossime puntate della soap, Salmeron riuscirà a convincere Felipe a fidarsi di lei, dato che non ricorderà nulla degli ultimi dieci anni e dunque anche dell'omicidio di Marcia.

Felipe stupirà Genoveva rinnovandole il suo amore e proponendole di sposarlo per la seconda volta, così da imprimere questo ricordo nella sua mente. Così sarà e i due organizzeranno una romantica luna di miele.

I piani di Felipe e Genoveva verranno però rovinati da Santiago e Laura, che uniranno le forze per distruggere Salmeron e far emergere una volta per tutte la verità sulla morte di Marcia.

Le anticipazioni di Una vita raccontano che nelle puntate che andranno in onda nel mese di novembre 2021, Laura e Santiago seguiranno l'avvocato e Genoveva e tenderanno loro un'imboscata, senza svelare i loro volti.

La coppia verrà portata in un capanno abbandonato, dove per loro inizierà l'inferno.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva confessa la verità per salvare Felipe

All'interno del capanno, Santiago e Laura inizieranno a torturare Felipe e Genoveva, con l'intenzione di far confessare a quest'ultima l'omicidio di Marcia.

Genoveva non riuscirà a sopportare la vista del suo amato quasi allo stremo e così, in maniera del tutto inaspettata, deciderà di confessare ogni cosa.

Per Felipe sarà un duro colpo. In quel momento, capirà di essere stato accanto a una donna che l'ha solo manipolato, colei che è stata capace di uccidere colei che amava.

Genoveva arrestata per l'omicidio di Marcia

Genoveva vedrà il suo mondo di inganni e bugie distrutto. Nelle nuove puntate di Una Vita, vedremo Salmeron consegnata alla giustizia.

Tuttavia, anche in carcere, la dark lady non si arrenderà al suo destino e cercherà un modo per uscire di prigione.

Negli episodi dei prossimi mesi, Genoveva si metterà in contatto con un arciprete che potrebbe aiutarla a scampare all'ergastolo. Ciò che tuttavia non riuscirà mai più a ottenere è l'amore di Felipe, indignato di fronte a tanta cattiveria. Alvarez Hermoso proverà a riprendere in mano la sua vita, ma non sarà affatto semplice.