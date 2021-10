Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame dello sceneggiato provenienti dalla Spagna svelano l'arrivo di due fratelli, i quali dimostreranno di avere intenzioni diaboliche. Aurelio e Natalia Quasada, infatti, faranno il loro ingresso ad Acacias 38 per vendicarsi di Marcos Bacigalupe.

Una vita anticipazioni: l'ingresso di Aurelio e Natalia ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione tv annunciano l'ingresso di due personaggi che cambieranno per sempre le vicende ambientate ad Acacias 38.

Tutto inizierà con precisione quando Aurelio e sua sorella Natalia si recheranno al Nuovo Secolo XX con la speranza di consumare una cena. Una richiesta che però non sarà soddisfatta da Roberto, il quale comunicherà ai due nuovi avventori che nel suo ristorante si consumano solo pranzi o merende. Ma Quesada dimostrerà di essere molto ostinato, obbligando Sabina a intercedere affinché gli servi la cena. In questo modo, i telespettatori non potranno fare altro che notare l'atteggiamento autoritario dell'uomo molto differente dalla sorella Natalia, la quale porgerà le scuse ai due nuovi proprietari del ristorante per il comportamento arrogante di suo fratello. Sarà in questo frangente che i Quesada dimostreranno di avere uno scopo ben preciso dietro il loro arrivo ad Acacias 38.

I Quesada vogliono farla pagare cara a Marcos

Nel corso delle nuove puntate di Una vita si scopriranno le vere intenzioni di Natalia e Aurelio. I due, infatti, dimostreranno di avere un conto in sospeso con Marcos, neo-sposo di Felicia. I Quesasa sottolineeranno che è giunto il momento di farla pagare cara a Bacigalupe, reo di aver fatto qualcosa di brutto nei confronti della loro famiglia in Messico.

Allo stesso tempo, il padre di Anabel apparirà molto preoccupato dopo l'arrivo di un telegramma. L'uomo, a questo punto, eviterà di informare la neo-moglie per non farla inutilmente entrare in ansia. Da questo momento, Natalia e suo fratello inizieranno ad essere gli indiscussi protagonisti della story-line legata a Marcos.

Ma non sarà l'unico personaggio a cui i Quesada metteranno gli occhi in quanto interagiranno anche con Felipe e Genoveva.

Carlos De Austria da Il Segreto ad Una vita

Un duplice arrivo che movimenterà di parecchio le vicende ambientate ad Acacias 38, ormai alle battute finali. Natalia e Aurelio verranno interpretati rispettivamente da Astrid Janer e Carlos de Austria. Proprio quest'ultimo è una vecchia conoscenza dei telespettatori italiani visto che per molto tempo ha dato il volto al terribile Cristobal Garrigues de Il Segreto, la soap opera ambientate in un piccolo borgo spagnolo andata in onda fino al 2020 in Italia.