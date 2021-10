Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni dell'ultima registrazione di questa settimana, rivelano che ci sono state un bel po' di sorprese in studio. Spazio in primis alle vicende di Marcello, che dopo aver chiuso la sua relazione con Ida Platano, ha avuto un vero e proprio momento di crollo in studio, abbandonandosi alle lacrime.

Spazio anche alla nuova relazione di Gemma Galgani e all'assenza di Isabella Ricci.

Marcello scoppia in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni su Uomini e donne, rivelano che Marcello e Ida hanno scelto di chiudere definitivamente la loro frequentazione.

Il cavaliere, questa settimana, è uscito in esterna con Marika: sebbene la dama abbia ammesso che non rappresenti proprio il suo tipo di uomo ideale, insieme hanno scelto di continuare a sentirsi e vedersi fuori dallo studio di Uomini e donne.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Marcello non ha saputo trattenere le lacrime di fronte alle scelte che ci sono state in studio questa settimana.

Il tronista Matteo ha coronato il suo sogno d'amore con la giovane Noemi, mentre Angela e Antonio del trono over hanno scelto di abbandonare insieme la trasmissione.

Ida corre da Marcello dopo averlo visto in lacrime a U&D

Le anticipazioni ufficiali rivelano che Marcello non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiato: il cavaliere interrogato dai presenti in studio, ha ammesso che quel momento felice della scelta, lo ha riportato indietro nel tempo alla sua ultima relazione finita male.

Marcello, quindi, ha versato le sue lacrime per l'ex fidanzata: si sono lasciati circa un anno fa ma con tanti rimpianti e non sarebbero in buoni rapporti. Ecco perché Marcello è scoppiato in lacrime e di fronte a questa reazione, Ida Platano è subito corsa dal cavaliere per poterlo abbracciare.

Insomma, nonostante la frequentazione tra i due sia finita, Platano ha voluto essere vicina a Marcello in questo momento di fragilità che ha avuto durante le riprese di Uomini e donne, ripensando alla sua ex donna.

Gemma ci riprova, Isabella Ricci assente: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, rivelano che c'è stato spazio anche per le nuove vicende sentimentali di Gemma Galgani.

La dama ha conosciuto il cavaliere Costabile e insieme sono stati protagonisti di un'esterna ricca di sentimento.

Gemma, infatti, ha svelato di essersi scambiata un bacio molto lungo con il nuovo pretendente. Mistero, invece, sull'assenza in studio di Isabella Ricci, che non ha preso parte a questa registrazione di Uomini e donne.