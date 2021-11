Momento di paura il 18 novembre nel corso della nuova puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5. Al centro dell'attenzione è finita la tronista Andrea Nicole, protagonista di una brutta caduta avvenuta in studio, nel momento in cui raggiungeva la sua postazione. Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale dopo essersi resa conto dell'accaduto si è subito preoccupata per Andrea Nicole ed ha cercato di capire come stesse.

Brutta caduta per Andrea Nicole nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne del 18 novembre in onda su Canale 5, le due troniste hanno fatto le scale per raggiungere la loro postazione.

Andrea Nicole, non avendo visto un gradino, è stata protagonista di una rovinosa e brutta caduta in studio, a tratti simile a quella che, qualche settimana fa, vide protagonista la dama torinese Gemma Galgani, che si ritrovò con le ginocchia sbucciate in studio.

Anche Andrea Nicole è caduta "inginocchiandosi" al pavimento: immediata la reazione di Maria De Filippi che dopo aver assistito alla scena, si è subito preoccupata per le condizioni di salute della bella tronista.

"Quanto ti sei fatta male, facendo finta di nulla? Perché hai dato una bella ginocchiata", ha esclamato la conduttrice di Uomini e donne, preoccupata per la brutta caduta presa da Andrea Nicole nello studio della sua trasmissione in onda su Canale 5.

De Filippi preoccupata dopo la caduta di Andrea Nicole

"No Maria, mi sono rotta il piede forse", ha esclamato Nicole col sorriso mentre la conduttrice le chiedeva se volesse del ghiaccio ma la tronista ha preferito di no.

Una puntata decisamente turbolenta quella di Uomini e donne in onda su Canale 5, caratterizzata anche dalla scelta finale di Ida Platano.

CHE VOLO HA FATTO ANDREA NICOLE AIUTO pic.twitter.com/teYI1X9nsR — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 18, 2021

La dama del trono over ha annunciato di voler fare la sua scelta finale e, a tal proposito, ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Diego, l'ex calciatore che sembra aver conquistato il suo cuore.

Ida sceglie Diego a U&D: lui dice sì, poi la lascia

Tutto procedeva nel migliore dei modi, fino a quando non c'è stato il dietrofront di Diego. Il cavaliere, infatti, prima ha detto sì ad Ida, confermando di fatto di voler andare via dalla trasmissione con la dama, poi quando lei si è ritrovata al centro dell'ennesima discussione con Tina Cipollari, ha cambiato idea.

Diego, infatti, si è sentito trascurato da Ida che ha deciso di mettere in chiaro certe cose con Tina prima del suo addio alla trasmissione.

A quel punto, il cavaliere ha comunicato a Maria De Filippi la sua intenzione di tornare a sedersi nel parterre del trono over e, in questo modo, rinunciare all'uscita dal programma con Ida.