Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Ida Platano, ancora al centro dell'attenzione per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diego. Spazio anche all'assenza di Gemma Galgani che, nel corso delle ultime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, non ha potuto prendere parte alle riprese dato che ha scoperto di aver contratto la Covid-19.

Ida Platano annuncia di voler fare la sua scelta: nuove anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Ida, la quale arriverà a prendere una decisione importante sul suo futuro sentimentale.

La dama, infatti, dopo essersi frequentata per diverse settimane con Diego, comunicherà la sua decisione di lasciare lo studio della trasmissione Mediaset e quindi di compiere la sua scelta finale.

Ida, infatti, vuole andare via dal programma proprio con l'ex calciatore che sembra aver rapito il suo cuore. Tutto sarà ormai pronto, dato che lo stesso Diego ha più volte ammesso di essere innamorato della dama e di voler costruire con lei qualcosa di bello fuori dal programma.

Ida viene lasciata da Diego dopo la scelta finale

E così, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che ci sarà la fatidica scelta finale ma l'esito non sarà dei migliori. Sebbene in un primo momento Diego dirà sì, col passare dei minuti cambierà drasticamente opinione.

Il motivo? Non gradirà che, subito dopo la scelta finale, Ida si preoccuperà di chiarire con Tina Cipollari e di riaccendere così nuove polemiche che credeva fossero ormai archiviate.

Così, senza pensarci su a lungo, Diego comunicherà la sua intenzione di non uscire più dallo studio con Ida e di voler tornare di nuovo nel parterre dei cavalieri, in quanto deluso e amareggiato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

Gemma Galgani assente in studio: anticipazioni Uomini e donne

La dama torinese, infatti, non ha partecipato alle ultime due registrazioni del programma, dato che ha contratto la Covid-19.

Per fortuna, però, Gemma sta bene e si è collegata da casa per commentare le vicende dei vari protagonisti della trasmissione Mediaset, in attesa di ritornare in studio nel corso delle prossime registrazioni.

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Andrea Nicole, la tronista si ritroverà ancora una volta in piena crisi e le nuove anticipazioni di U&D, rivelano che dovrà andare a riprendersi Ciprian, che non ha gradito alcuni atteggiamenti della tronista con il suo rivale in amore.

Occhi puntati anche sul nuovo tronista Matteo Ranieri

Un nuovo ciclo di appuntamenti che sarà incentrato in parte anche sulle prime esterne del nuovo tronista Matteo Ranieri, scelto a sorpresa dalla redazione del programma di Maria De Filippi come nuovo protagonista del dating show dei sentimenti di Canale 5.

Anche per lui arriverà il momento di rimettersi in gioco e di lasciarsi alle spalle la cocente delusione che gli venne inflitta da Sophie Codegoni, l'ex tronista attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 6, con la quale iniziò un percorso sentimentale proprio in trasmissione.

Riuscirà questa volta, Matteo, a trovare il vero amore della sua vita grazie al programma della De Filippi? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa edizione che continua a riscuotere ottimi consensi dal punto di vista auditel, con una media di circa tre milioni di fedelissimi appassionati al giorno.