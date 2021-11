Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani la rivalità non sarebbe finta, come qualcuno aveva sospettato, ma invece pare essere tutto vero: recentemente lo ha spiegato anche Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e donne.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha assicurato che l'antipatia tra le due esiste veramente, tanto che la produzione del programma cerca di evitare che le due si incontrino prima e dopo le registrazioni.

Raffaella Mennoia sulla rivalità tra Gemma e Tina: 'È tutto vero'

Spunta un retroscena interessante riguardo al rapporto tra Tina Cipollari e la dama torinese di Uomini e donne Gemma Galgani. A riportarlo proprio il braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia, nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo.

Sul settimanale, l'autrice di U&D ha assicurato che la rivalità tra l'opinionista e la dama torinese è più vera che mai, tanto che proprio la produzione del programma è stata costretta a prendere una drastica decisione: "Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma".

La redazione di U&D evitano di far incrociare Tina e Gemma dietro le quinte

Preso atto che ciò che si vede in onda è tutto vero, come ha sostenuto Raffaella Mennoia, si apprende quindi che la redazione di Uomini e donne, cerca di evitare che Gemma e Tina si incontrino prima e dopo le registrazioni del programma. Insomma, nel dietro le quinte della trasmissione, le due rivali non si incrociano e ciò per evitare che le due proseguano gli scontri che di solito avvengono in studio.

Questo retroscena svelato da Raffaella, fa capire come l'antipatia tra le due donne non sia una cosa costruita a favore di telecamera, ma reale.

Nel corso di questi ultimi anni, Tina non ha mai perso occasione per attaccare la sua "nemica" in qualunque modo, arrivando non solo a denigrarla e a prenderla in giro, ma recentemente pure a gettarle secchiate d'acqua addosso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma e Tina, da dove nasce la loro rivalità?

Non di capisce bene però, da dove derivi tutta questa antipatia. In particolare sembra essere più che altro l'opinionista a non sopportare Gemma Galgani anziché il contrario. Qualche settimana fa, qualcuno sui social aveva supposto che Tina fosse invidiosa della dama torinese: si era parlato di una sorta di "gelosia" per la forma fisica di Gemma che, all'età di 71 anni, appare più in forma che mai.

É vero che la dama - per sua stessa ammissione - è ricorsa a dei ritocchini per migliorare il suo aspetto, ma ciò non toglie che più passa il tempo, più lei sembra quasi ringiovanire.

Detto questo però, per Gemma le cose non vanno affatto bene dal punto di vista sentimentale, al contrario di Tina. Cipollari infatti, dopo la rottura con il fidanzato Vincenzo Ferrara, ha già trovato un nuovo amore. Non si tratta dell'ex marito Kikò Nalli, come di era vociferato qualche giorno da, ma di un imprenditore il cui nome è ancora top secret.