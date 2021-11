Tra i protagonisti di Uomini e donne continua a esserci il cavaliere Armando Incarnato costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali ma anche per le polemiche che riesce quasi sempre a suscitare in studio. In queste ultime ore, però, Armando si è ritrovato a fare i conti con una situazione a dir poco spiacevole che lo ha visto protagonista sui social, dovendo fare i conti con gli insulti che hanno rivolto contro sua figlia.

Armando furioso per gli insulti contro sua figlia: il cavaliere di Uomini e donne sbotta

Nel dettaglio, Armando Incarnato ha postato sui social degli scatti che lo ritraggono in compagnia della sua amata bambina, il grande amore della sua vita, come più volte ha ribadito nel corso dell'esperienza a Uomini e donne. Armando, però, questa volta si è ritrovato a fare i conti con dei commenti a dir poco negativi e sgradevoli, contenenti anche insulti rivolti nei confronti di sua figlia.

Insomma una scena a dir poco vergognosa e imbarazzante che ha spinto Armando a intervenire, furioso, per difendere sua figlia. "La cattiveria non ha limiti...vergognatevi", ha sbottato Armando sui social contro tutti coloro che hanno usato delle parole offensive e poco carine nei confronti della sua amata bambina.

La dura reazione di Armando Incarnato contro i detrattori social

E poi ancora, il cavaliere di Uomini e donne ha replicato duramente anche a coloro che si auguravano che sua figlia non incontrasse mai degli uomini, lungo il suo cammino, come il padre. Anche in questo caso, la reazione di Armando Incarnato non si è fatta attendere e il protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha prontamente replicato e risposto per le rime ai detrattori.

"Vi rispondo così: mi auguro che mia figlia non diventi mai come le donne che ha incontrato il padre", ha sentenziato ancora Armando, usando così il pugno duro contro chi prova a screditarlo sui social.

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne: Armando litiga con Marcello

Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena che riguarderanno proprio Armando.

In primis, infatti, sarà al centro di una nuova accesissima discussione con Marcello, l'ex fidanzato di Ida Platano, che metterà in discussione al punto da sostenere che abbia mentito in merito al suo passato. Successivamente Armando sarà anche protagonista di un ballo inaspettato con la sua ex Ida, che potrebbe riaccendere il vecchio sentimento tra i due protagonisti del trono over.