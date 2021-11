Tina Cipollari ha svelato a Uomini e donne di avere un nuovo fidanzato. La storica opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in una delle puntate di questa stagione autunnale, ha confermato la fine della sua relazione con il ristoratore Vincenzo e ha annunciato al tempo stesso di essere nuovamente innamorata. Addirittura Tina aveva ammesso di voler portare in trasmissione questa persona anche se, fino a questo momento, ciò non è mai avvenuto e il "giallo" sul suo fidanzato si infittisce sempre più.

Giallo sul nuovo fidanzato di Tina Cipollari: gli indizi svelati a Uomini e donne

Nel dettaglio, qualche settimana fa durante uno dei suoi interventi a Uomini e donne, Tina aveva ammesso di aver trovato un nuovo amore.

"Maria, quando sarà il momento lo presenterà a tutti qui in trasmissione", aveva ammesso l'opinionista del programma pomeridiano di Canale 5.

Successivamente, poi, in una nuova puntata di Uomini e donne, Tina si era sbilanciata anche sul nome di questo nuovo fidanzato, svelando al pubblico che si chiamava Alfredo.

Malgrado questi indizi, però, Tina non ha mai più proferito parola su questo nuovo misterioso fidanzato: anche sui social, l'opinionista non ha postato nessuna foto ne tantomeno qualche stories in compagnia di colui che sarebbe il suo nuovo fidanzato.

Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari non esiste?

A distanza di settimane, inoltre, non c'è stata neppure la fatidica presentazione a Uomini e donne che Tina aveva promesso a Maria De Filippi.

Sta di fatto che, intorno a questo nuovo spasimante dell'opinionista nemica di Gemma Galgani, aleggia un vero e proprio mistero, al punto che in tanti si chiedono se questo fidanzato esista per davvero oppure no.

"Nessuno al momento conosce la verità", scrive il settimanale diretto da Riccardo Signoretti senza escludere che Tina potrebbe aver mentito sul nuovo fidanzato, col solo scopo di far "ingelosire" Gemma, dato che la dama torinese da oltre un decennio prende parte alla trasmissione con la speranza di riuscire a trovare il suo principe azzurro.

Gli spoiler di Uomini e donne: Gemma ha il Covid e lascia Tina da sola

Insomma i dubbi non mancano e, a questo punto, non resta altro che attendere le prossime registrazioni di Uomini e donne, per cercare di capire se la "vamp" della trasmissione di Maria De Filippi, tornerà a parlare del suo nuovo fidanzato oppure no.

Intanto prosegue l'appuntamento quotidiano con la trasmissione e, nelle prossime puntate previste su Canale 5, Tina dovrà fare a meno della presenza in studio di Gemma Galgani, dato che la dama ha contratto la Covid-19 e sarà costretta a restare a casa per un po' di tempo.