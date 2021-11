I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, al centro dell'attenzione delle prossime puntate di questo 2021, ci sarà la dama Ida Platano. Il motivo? Dopo la rottura e la fine della sua relazione con il cavaliere Diego, Ida annuncerà di voler abbandonare la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in quanto delusa dall'esito delle sue relazioni. Una scelta che, tuttavia, non porterà avanti a lungo dato che alla fine Ida ci ha ripensato e ha rimesso piede di nuovo in studio.

Spoiler Uomini e donne, prossime puntate: Ida se ne va

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste per questo 2021, rivelano che Ida Platano dopo la fine della sua relazione con Diego, che si era rifiutato di uscire dallo studio con lei, annuncerà di voler abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi.

Alla luce delle ultime vicende e delle sue "sfortunate" storie d'amore, Ida ammetterà che forse è giunto il momento di "gettare la spugna" e quindi di uscire dalla trasmissione per cercare l'amore altrove.

Una scelta che verrà condivisa anche da Diego: il cavaliere andrà via dalla trasmissione deluso, sostenendo di essere ancora innamorato di Ida e di sperare di poter recuperare il loro rapporto fuori dallo studio di Uomini e donne.

Il ritorno di Ida Platano a U&D dopo l'addio

Eppure, alla fine, le cose non sono andate proprio in questo modo. Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di sabato 13 novembre, rivelano che nelle prossime puntate della trasmissione ci saranno dei colpi di scena "clamorosi" legati proprio alle vicende di Ida.

L'addio della donna al programma, infatti, è durato meno di una settimana, dato che Ida era presente in studio alle riprese di queste nuove puntate che andranno in onda tra fine novembre e il mese di dicembre in tv.

Un ritorno decisamente inaspettato dopo il discorso della dama nella registrazione precedente, doveva aveva ammesso di voler uscire dalla trasmissione in quanto delusa dalle conoscenze fatte fino a questo momento.

Ida rientra in studio e balla con Armando: anticipazioni Uomini e donne

Alla fine, invece, Ida è ritornata di nuovo sui suoi passi e ha scelto di tornare a mettersi in gioco proprio nello studio di Uomini e donne, dove ormai da diversi anni è alla ricerca del suo "principe azzurro".

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la dama sarà protagonista anche di un avvicinamento sospetto col suo ex Armando Incarnato, anche lui ancora presente in studio e alla ricerca del vero amore.

Ida e Armando si lasceranno andare a un ballo che, con il passare delle settimane, potrebbe riaccendere i vecchi sentimenti di un tempo.