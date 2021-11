Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore: nel nuovo episodio che verrà trasmesso su Rai 1 martedì 30 novembre 2021 non mancheranno i colpi di scena. Ignaro della relazione tra Agnese e Armando, Salvatore temerà che la madre possa aver scoperto del suo fidanzamento con Anna. Tuttavia il giovane Amato deciderà di invitare la madre e la sua fidanzata al cinema. Dopo aver sorpreso la madre tra le braccia di Ferraris, Tina proverà disagio quando si troverà a tu per tu con il capo magazziniere. Nel frattempo al grande magazzino, Gemma scoprirà che Marco è entrato a far parte della redazione del Paradiso Market.

Stefania invece non approverà la scelta di Conti di aver scelto il nipote di Adelaide come giornalista. Ezio farà visita al grande magazzino in compagnia della compagna Veronica: quando Gloria vedrà il suo ex marito felice proverà molta tristezza e nostalgia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina in difficoltà con Armando

Nel corso della 57° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 30 novembre 2021, Tina non potrà fare a meno di pensare al bacio che ha visto tra la madre e il capo magazziniere. La giovane cantante proverà una sensazione di disagio, nel momento in cui si troverà face to face con Armando. Intanto Agnese non saprà come gestire questa situazione: da una parte ci sarà l'amore che prova nei confronti di Ferraris, dall'altro non sopporterà l'idea che i suoi figli non possano accettare questa relazione.

Nel frattempo al grande magazzino, Marco entrerà ufficialmente a far parte della redazione del Paradiso Market. Quando Gemma lo scoprirà sarà felicissima: una scusa in più per avvicinarsi al nipote della contessa.

Il Paradiso 6, Stefania non stima Marco di Sant'Erasmo

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 il 30/11, rivelano nel dettaglio che mentre la Zanatta sarà entusiasma dell'inserimento di Marco in atelier, Stefania invece non prenderà bene questa novità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La figlia di Ezio e Gloria non stimerà il giovane dal punto di vista professionale e si chiederà come mai Vittorio possa averlo scelto come giornalista. Nel frattempo il direttore della Ditta Palmieri apparirà felice con la sua nuova famiglia. Il rapporto di Ezio con Gemma e Stefania darà la possibilità a Veronica di guardare al futuro.

A notare la felicità della famiglia Colombo sarà Gloria che ci rimarrà male e si rattristerà. Nel frattempo a casa Amato, Salvatore sarà preoccupato perché temerà che la madre possa aver scoperto della sua storia d'amore con Anna. Tuttavia il titolare della Caffetteria deciderà di giocare d'anticipo, invitandole entrambe al cinema per trascorrere una serata insieme e raccontare ad Agnese tutta la verità.