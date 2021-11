Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Un posto al sole e le trame delle nuove puntate previste per il mese di dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Silvia che si ritroverà ad affrontare la separazione da suo marito Michele, ma dovrà fare i conti anche con le ostilità da parte di sua figlia Rossella, delusa e amareggiata dal tradimento di sua mamma nei confronti del padre.

Silvia e Michele addio, Rossella in crisi: anticipazioni Un posto al sole dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste per il mese di dicembre 2021 su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per la crisi in ambito familiare che riguarda Silvia e Michele.

Dopo che tutte le verità sono venute a galla, i due coniugi decideranno di mettere la parola fine al loro rapporto e quindi di lasciarsi alle spalle il loro matrimonio.

Un durissimo colpo in primis per la giovane Rossella, la quale non riuscirà a perdonare sua mamma per quello che è accaduto.

Le trame della soap opera di Rai 3, rivelano che Rossella sarà molto dura nei confronti della mamma, al punto da chiederle di andare via di casa.

La scelta di Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole

Insomma la neo-dottoressa, dopo la rottura tra Silvia e Michele, si schiererà apertamente dalla parte di suo padre e penserà anche di trasferirsi da lui e quindi di andare a vivere insieme.

La reazione di Rossella, quindi, sarà molto dura nei confronti di sua mamma e le due si ritroveranno in piena crisi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dalle indiscrezioni sulle prossime puntate di Un posto al sole, si vocifera di una nuova svolta narrativa del tutto inaspettata, che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate per uno dei protagonisti.

Franco ai ferri corti con il figlio Nunzio: trame Un posto al sole dicembre 2021

Come si evolverà a questo punto la situazione? In attesa di scoprire i risvolti di questa intricata vicenda legata a Silvia e Rossella, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di dicembre, rivelano che ci sarà spazio anche per un momento di crisi che vedrà coinvolti Franco e suo figlio Nunzio.

Il ritorno in città del giovane ragazzo finirà per far preoccupare tantissimo Franco, il quale comincerà ad avere delle perplessità su quello che potrebbe essere il futuro di suo figlio.

Sta di fatto che, le trame delle prossime puntate di dicembre della soap opera di Rai 3, rivelano che tra padre e figlio non mancheranno gli accesi confronti e un nuovo duro momento di scontro, che potrebbe avere anche in questo caso, delle conseguenze del tutto inaspettate.

Confermato l'appuntamento con Un posto al sole a dicembre

Insomma un ultimo mese dell'anno che si preannuncia denso e carico di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti di Palazzo Palladini, che si preparano a festeggiare l'arrivo del Natale.

La soap opera proseguirà la sua regolare messa in onda per tutto il mese di dicembre, tenendo compagnia al pubblico della terza rete Rai.

Situazione diversa, invece, per l'altra soap Rai in onda sulla rete ammiraglia. Per Il Paradiso delle signore 6, infatti, ci sarà uno stop previsto dal 27 al 31 dicembre 2021: la soap si fermerà per una settimana, salvo poi riprendere la consueta programmazione a partire dal primo lunedì di gennaio 2022, come sempre nella fascia pomeridiana.