Uomini e donne appassiona ogni giorno milioni di italiani e, molto spesso, fa sognare grazie alle storie d'amore che nascono all'interno del programma. Nella serata di giovedì 18 novembre, Amedeo Venza ha rivelato un gossip su una delle coppie che avevano trovato l'amore grazie a Maria De Filippi. Secondo l'influencer, infatti, sarebbe imminente la rottura fra due ex protagonisti del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, indiscrezione: una coppia sarebbe ai ferri corti

Nelle ultime ore, Amedeo Venza ha condiviso uno scoop con i suoi follower, riguardo una coppia nata a Uomini e Donne.

Infatti, l'esperto di pettegolezzi sui vip ha inserito una storia sul suo profilo Instagram, scrivendo: ''Una coppia sarebbe ai ferri corti... incomprensioni caratteriali potrebbero essere il motivo di una rottura imminente. Ve ne parlerò tra qualche giorno''. Purtroppo, però, Venza non ha rivelato ulteriori dettagli o indizi per capire di chi si tratti.

Uomini e Donne: le storie d'amore nate nel dating show

Fra le coppie del trono classico, che si sono formate nelle ultime edizioni, è già possibile escludere una. Infatti, Chiara Rabbi e Davide Donadei, che stanno insieme ormai da diversi mesi, stanno continuando a vivere serenamente la loro storia d'amore. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di essere pronta per convolare a nozze con l'ex tronista del dating show.

Pertanto, sicuramente Venza non stava parlando di loro. Nel trono over, invece, recentemente è nata una storia d'amore fra Paola e Antonio e, anche loro, non sembrerebbero esserci problemi all'orizzonte. La coppia, infatti, il 17 novembre, ha festeggiato i due mesi di fidanzamento.

Uomini e Donne: una coppia nata nel dating show in crisi

Recentemente, Sossio e Ursula, che si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne, avevano parlato di crisi. La coppia, infatti, aveva dichiarato di avere dei problemi ma, dopo qualche giorno, avevano rivelato di volere dare di nuovo un'occasione al loro rapporto. Al momento non è chiaro se le parole di Venza possano magari riferirsi agli ex protagonisti di Temptation Island, che magari non sono riusciti a superare i problemi e hanno deciso di prendere strade diverse.

Nel trono classico, invece, anche Sara Shaimi e Sonny avevano dichiarato di essere stati in crisi nei mesi scorsi, ma le cose sembravano risolte. Attualmente, purtroppo, non è possibile capire ancora a chi si riferiscano le parole di Amedeo Venza. Non resta pertanto che aspettare ulteriori informazioni dall'esperto di gossip, per scoprire chi sia la coppia in crisi.