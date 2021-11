È appena andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dove tutta l'attenzione è stata catalizzata da uno scontro che non ha lasciato indifferenti i telespettatori di Canale 5. In particolare, Ida Platano ha dimostrato di non corrispondere i forti sentimenti che prova Diego Tavani. Un atteggiamento che ha scatenato la reazione furiosa dell'opinionista Tina Cipollari nei confronti della dama di Brescia.

Uomini e Donne, puntata 17 novembre: Ida e Diego, conoscenza alle battute finali

Il 17 novembre è stato trasmesso un nuovo appuntamento con Uomini e Donne.

Protagonista assoluta è stata Ida Platano, la quale è stata aspramente rimproverata da Tina Cipollari.

Tutto è iniziato quando la dama si è seduta al centro dello studio insieme a Diego Tavani. Una conoscenza che sembrava procedere con il vento in poppa ma che sembra essere già arrivata alle battute finali. In particolare, Platano non ha fornito una risposta convincente, parlando solo di colpo di fulmine. Tuttavia, il cavaliere romano ha fatto notare che è ben altra cosa, dimostrando di essere innamorato di lei. Ed ecco che entrambi sono tornati a sedere come niente fosse successo.

Tina Cipollari sbotta contro la dama: 'Sei una donna stupidina con pochi contenuti'

Intanto Maria De Filippi si è resa conto che tra di loro c'era ancora qualcosa in sospeso.

Ida, infatti, ha capito che c'era qualcosa che non andava in quanto Diego c'era rimasto male per la risposta ricevuta. Ed ecco che alla discussione è intervenuta Tina Cipollari, la quale ha accusato Platano di non essere veramente interessata a Tavami, sbottando così: "Hai tanto sofferto, trovi una persona disponibile, che sei una donnettina l’ho sempre pensato, sei una donna stupidina con pochi contenuti“.

La conduttrice di U&D, a questo punto, ha cercato di fermare l'opinionista mentre la migliore amica di Gemma si è chiusa dietro un ermetico silenzio.

Nonostante tutto, Diego ha preso le difese della dama, dichiarando di trovarsi bene con lei in quanto sicuro che provi dei sentimenti per lui.

La bresciana lascia lo studio

Ida ha replicato di sentirsi ancora frenata dopo che il cavaliere le aveva proposto una convivenza a Brescia, tanto da ammettere di avere difficoltà a spiegare cosa prova per lui.

Tina, a questo punto, ha preso nuovamente la parola, lanciando un dardo velenoso nei confronti di Gemma Galgani. La collega di Gianni Sperti, infatti, è certa che la torinese influenzi Platano visto che sono molto amiche, affermando in questo modo: "Non ti piace abbastanza, tanto chi va con lo zoppo..".

Alla fine, la bresciana presa dalla sconforto ha deciso di lasciare lo studio, probabilmente seguita da Diego desideroso di avere un chiarimento.