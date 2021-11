Grande appuntamento questo pomeriggio con Una vita, in onda su canale 5 alle 14 e 10. La serie, tra le più seguite dal pubblico italiano, ci ha donato una stagione ricca di colpi di scena e il ciclo di episodi settimanali si conclude con una clamorosa svolta: Laura ucciderà Velasco. Una puntata assolutamente da non perdere, con una tensione palpante che impedirà al pubblico di distogliere lo sguardo dallo schermo.

Ma prima di svelare le dinamiche dell'omicidio, riassumiamo brevemente quanto accaduto nell'episodio precedente.

Una Vita: cosa è accaduto nella precedente puntata

Genoveva era convinta di trovarsi davanti un uomo che avrebbe potuto manipolare facilmente; quello che la donna non poteva aspettarsi è che Velasco è in realtà più furbo di quanto si pensi. Genoveva avvelena il calice di champagne prima di offrirlo all'uomo, ma Velasco, sospettando il tradimento si rifiuta di bere e gioca la sua mossa: invita la donna a farlo per prima. Genoveva, dal canto suo, impallidisce e non sa come reagire alla furia dell'avvocato.

Anticipazioni Una Vita: la morte di Velasco

In questa intensa puntata, vediamo Velasco intimare Genoveva di bere; nonostante la sua insistenza, la donna sa benissimo di non poter accettare l'offerta, giacché il calice di champagne è avvelenato.

La furbizia di Velasco ha la meglio e comprende di essere vittima di un tentato omicidio.

Dopo aver scoperto il veleno nel calice, Velasco perde il controllo e minaccia Genoveva di ucciderla. La donna è terrorizzata, ma l'uomo è deciso a porre fine alla sua esistenza con le sue stesse mani. A niente valgono le suppliche di Genoveva: Velasco vuole farla finita qui e subito.

Dopo una breve fuga in casa, Velasco è pronto a sferrare il colpo di grazia, quando si sente un rumore di pistola. L'uomo si ferma di scatto e portando la mano sul ventre si rende conto di essere stato sparato. A salvare la vita di Genoveva è la domestica, Laura, che era nascosta e stava ascoltando l'intera scena. Laura, per porre fine alla vita dell'avvocato, utilizza la stessa pistola che Velasco le aveva dato per uccidere Felipe.

Velasco spira, ancora incredulo su quello che è successo e in preda al delirio non può far altro che spendere le ultime parole velenose.

L'alleanza tra Laura e Genoveva

Laura e Genoveva decidono di liberarsi del cadavere nascondendolo in un baule, sollevate dall'aver posto fine alla vita di un uomo il cui unico scopo era abusare delle donne. Genoveva ora è libera e, nonostante si sia macchiata le mani di sangue, nessuno può ricattarla per tutto ciò che ha commesso.

Sebbene il capitolo dell'avvocato Velasco termina in questa puntata, ci sarà molto altro da scoprire nell'episodio in onda oggi 19 novembre.