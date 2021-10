Ennesima doccia fredda a Uomini e donne per Ida Platano, la dama del parterre over che nel corso della puntata trasmessa il 21 ottobre 2021 su Canale 5, ha dovuto fare i conti con l'addio da parte del cavaliere Marcello. I due hanno provato a frequentarsi nel corso di queste settimane e Ida ha scelto di anche di fare dei passi avanti importanti verso Marcello, raggiungendolo a Torino per passare del tempo insieme. Alla fine, però, lui ha scelto di chiudere questa frequentazione e di voltare pagina.

Marcello chiude la relazione con Ida Platano nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, Ida Platano ha raccontato le ultime novità legate alla sua frequentazione con Marcello.

La dama ha svelato di averlo raggiunto anche a Torino, per trascorrere una giornata insieme e tutto sembrava andare nel verso giusto.

Alla fine, però, Marcello ha scelto di aprirsi a cuore aperto nei confronti della dama di Uomini e donne, rivelandole apertamente di non sentire delle emozioni e delle sensazioni forti, tali da portarlo a proseguire questa frequentazione.

La verità di Marcello su Ida Platano: 'Non ho fatto dei tentativi'

L'ennesimo duro colpo per Ida Platano che sembrava disposta a portare avanti questa conoscenza e che si è ritrovata a fare i conti con l'ennesima "fregatura".

"Io non ho fatto dei tentativi e non ho messo nessuno sotto esame. Ida a me dispiace, con te non ho fatto dei tentativi.

Io ci credevo proprio", ha ammesso Marcello durante il confronto che questo pomeriggio ha avuto modo di avere in studio con Ida Platano.

Insomma Marcello ha provato a difendersi sostenendo di averci davvero creduto in questa frequentazione che stava portando avanti con Ida, aggiungendo quindi di essere dispiaciuto per come sono andate le cose.

Dopo l'addio di Marcello, Ida sbotta a Uomini e donne

Peccato, però, che tale versione dei fatti non ha convinto per niente la dama di Uomini e donne, che ha prontamente sbottato nei confronti del suo ormai ex pretendente.

"Sono state sempre chiara con te, non mi dovevi far venire giovedì a Torino. Mi hai fatto venire per cosa?

Per fare una passeggiata?", ha sbottato la dama del trono over, delusa e amareggiata perché sostiene di essere stata presa in giro dal cavaliere.

E così, alla fine, i due hanno scelto di troncare questa frequentazione e dalle anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e donne (che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5), sia Ida che Marcello riusciranno a "voltare pagina".

Entrambi, infatti, conosceranno dei nuovi pretendenti con i quali proveranno a conoscersi meglio fuori dal programma Mediaset.