Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6: lunedì 8 e martedì 9 novembre sono previste due nuove puntate della soap opera in prima visione assoluta, le quali si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese, che si troverà in piena crisi matrimoniale con Giuseppe.

Spazio anche alle vicende di Tina che avrà paura di sottoporsi alla nuova operazione mentre Salvatore sarà in crisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dell'8 novembre: Tina sostenuta da Vittorio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 8 novembre rivelano che Tina Amato si ritroverà ad affrontare un momento di crisi, dovuto all'operazione alle corde vocali che ormai non può più rimandare.

Al suo fianco, in questo momento così delicato, ci sarà Vittorio Conti che le darà tutto il supporto di cui ha bisogno.

Sarà proprio il proprietario del grande magazzino a incoraggiare Tina a non mollare la presa e a sottoporsi a questa operazione che le permetterà di riappropriarsi di nuovo della sua potente voce.

Così la ragazza si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e grazie all'aiuto di Vittorio, deciderà di affrontare anche i suoi genitori per metterli al corrente di questa situazione.

Flora continua ad indagare

Inoltre, gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso 6 di lunedì 8 novembre, rivelano che Salvatore si ritroverà in crisi dopo la confessione inaspettata di Anna, la quale gli ha svelato di essere vedova e mamma di un bambino.

Spazio anche alle vicende di Flora: la giovane Ravasi non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e porterà avanti le sue indagini legate alla morte del padre, per scoprire nuovi dettagli e arriverà così alla verità dei fatti.

L'appuntamento con la sesta stagione de Il Paradiso delle signore proseguirà anche il 9 novembre, quando alle ore 15:55 sarà trasmessa una nuova puntata in prima visione assoluta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese e Armando di nuovo vicini: anticipazioni Il Paradiso del 9 novembre

Le anticipazioni rivelano che Don Saverio non mollerà la presa nei confronti di Giuseppe e cercherà di convincerlo in tutti i modi ad avere un confronto con sua moglie Agnese e, in questo modo, a metterla al corrente dei segreti che custodisce circa l'esistenza di questa amante che ha avuto in Germania.

Intanto Agnese si ritroverà sempre più in crisi. La donna sarà provata da questa situazione di stallo che sta vivendo dal punto di vista matrimoniale con Giuseppe e troverà conforto tra le braccia di Armando.

In questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 9 novembre, Agnese e Armando torneranno di nuovo vicini, proprio come ai vecchi tempi, quando tutti credevano che Giuseppe fosse ormai morto e che non sarebbe più rientrato a Milano.