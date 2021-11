Nella registrazione di Uomini e donne di venerdì 5 novembre ci sono state molte novità e colpi di scena. In particolar modo, durante le riprese delle prossime puntate del dating show di Canale 5, sono state trattate le vicende sentimentali di Diego Tavani e Ida Platano. Infatti, la coppia ha spiegato a che punto era la conoscenza ed è intervenuto Armando Incarnato. A quel punto è nata una discussione, nella quale il cavaliere partenopeo ha dato del falso al tabaccaio romano e, nel frattempo, anche Tina ha usato parole talmente offensive nei confronti del protagonista del parterre, che Diego è stato costretto a chiedere a Maria De Filippi di non mandare in onda quelle scene.

Uomini e Donne: la storia fra Diego Tavani e Ida Platano

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 5 novembre, Ida e Diego hanno raccontato cosa è successo fra di loro, nel corso degli ultimi giorni. Dopo avere deciso di non lasciare insieme la trasmissione, il cavaliere romano ha pianto per avere perso la dama. Inoltre, Tavani ha raccontato di avere sentito poco telefonicamente Platano e, a detta sua, ad un certo punto, Ida avrebbe anche smesso di rispondergli ai messaggi. A quel punto, Armando Incarnato è intervenuto e ha espresso la sua opinione.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Armando e Tina insultano Diego

Armando ha definito falso e bugiardo Diego ed è nata una discussione in studio.

Nella lite fra i due cavalieri, inoltre, è intervenuta anche Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato che, secondo lei, Tavani sarebbe un farabutto, aggiungendo anche altri termini molto offensivi. La litigata è diventata più pesante, al punto che Diego, sentendo quelle parole nei suoi confronti, ha espresso un suo desiderio alla padrona di casa.

Uomini e Donne: Diego chiede a Maria De Filippi di tagliare le scene con gli insulti

Tavani, non riuscendo a tollerare le offese che stavano volando in studio, ha quindi chiesto a Maria De Filippi la cortesia di tagliare quelle parti, non mandandole in onda. In particolar modo, il cavaliere di Uomini e Donne ha motivato la richiesta fatta alla conduttrice del dating show di Canale 5, spiegando che, avendo un figlio a casa, non voleva che assistesse a quello che era successo a suo padre.

Tavani non voleva che suo figlio sentisse, pertanto, le offese nei suoi confronti, perché ci sarebbe rimasto male. Pertanto, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, i telespettatori non potranno assistere sul piccolo schermo alle parole grosse volate in studio durante la registrazione di venerdì 5 novembre, perché tali scene saranno tagliate e censurate al pubblico da casa.