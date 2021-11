Guai per Carmen Russo, protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5. La showgirl sta portando avanti la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia ma intanto, suo marito Enzo Paolo Turchi, ha dovuto fare i conti con una brutta notizia. I due coniugi sono stati sfrattati dai locali della loro scuola di danza che gestiscono a Palermo e condannati per morosità.

Carmen Russo e suo marito sfrattati e condannati: doccia fredda per l'inquilina del GF Vip 6

Nel dettaglio, Carmen e suo marito avevano aperto da tempo una scuola di danza in Sicilia, ma in queste ore hanno ricevuto una sentenza di sfratto dal tribunale di Palermo.

La società proprietari dell'immobile aveva chiesto la risoluzione del contratto per morosità e così Carmen Russo e suo marito sono stati condannati a rasciare immediatamente i locali, al pagamento degli affitti arretrati e anche di una multa.

Stando alla ricostruzione dei fatti, Carmen ed Enzo Paolo non avrebbero pagato gli affitti della scuola di danza che gestiscono in Sicilia, durante il periodo che da va da marzo 2020 a marzo 2021 (fatta eccezione per settembre 2020).

Si parla di affitti arretrati per 30 mila euro

Il motivo? Pare che i gestori si siano giustificati facendo riferimento al fatto che in quel periodo la scuola era rimasta chiusa per l'emergenza Covid-19.

Tuttavia, il Tribunale in queste ore si è opposto alla giustificazione data, dato che il pagamento di quegli affitti non sarebbe più avvenuto neppure nei mesi successivi, quando la scuola di danza è stata riaperta.

Sta di fatto che, complessivamente, gli affitti arretrati che Carmen Russo e suo marito dovrebbero pagare, si aggirerebbero sui 30 mila euro, ai quali va aggiunta la multa di poco più di 4 mila euro.

Una "doccia gelata" per Carmen Russo che attualmente è ancora una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip 6 e quindi non ha ancora avuto modo di scoprire e sapere cosa sta accadendo fuori in merito alla questione della scuola di danza.

Al momento, Carmen Russo non sa cosa è successo: presto la verità al GF Vip?

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, dopo la sentenza del Tribunale, Alfonso Signorini possa decidere di mettere al corrente Carmen Russo di quello che sta accadendo, magari in una delle prossime puntate del GF Vip 6.

Fino a questo momento, tra l'altro, Carmen è stata una delle inquiline che non ha ricevuto ancora sorprese dall'esterno e magari un incontro con suo marito Enzo Paolo Turchi, potrebbe essere l'occasione giusta per far sì che, il ballerino e coreografo, metta al corrente sua moglie di quanto sta accadendo.