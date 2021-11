Si starebbe muovendo qualcosa nella redazione di U&D. Stando a quello che si vocifera sul web dal 24 novembre scorso, tra qualche settimana dovrebbe essere presentata una nuova tronista, una ragazza dai capelli scuri che i telespettatori conoscerebbero già. L'arrivo di una terza protagonista donna nel cast del Trono Classico, potrebbe anticipare l'imminente scelta di almeno una delle giovani che da settembre stanno cercando l'amore davanti alle telecamere: Andrea Nicole e Roberta a breve potrebbero prendere una decisione definitiva tra i loro corteggiatori.

Indiscrezioni sul futuro di U&D

Tra qualche settimana, il cast di U&D potrebbe subire dei cambiamenti. Dopo Matteo Ranieri (che ha preso il posto degli uscenti Joele Milan e Matteo Fioravanti), Maria De Filippi starebbe per presentare un altro volto nuovo del suo Trono Classico, per la precisione una donna.

Stando a quello che si dice sul web nelle ultime ore, sulla poltrona rossa del format Mediaset starebbe per sedersi una ragazza già conosciuta, una mora che il pubblico di Canale 5 avrebbe già visto davanti alle telecamere (non si sa se quelle del programma in questione oppure di altri).

Rumor ancora non confermati, dunque, sostengono che la presunta futura tronista avrebbe già girato il suo video di presentazione e che a breve dovrebbe essere ufficializzata dalla conduttrice tra i protagonisti fissi della trasmissione che da anni permette ai giovani e non di trovare l'anima gemella.

Cambiamenti in vista nel Trono Classico di U&D

Qualora dovessero risultare fondate le voci sull'imminente debutto di una tronista nel cast del dating-show di Canale 5, sono due le strade che si potrebbero percorrere: andare avanti con tre donne e un uomo sul trono, oppure sostituire una delle attuali protagoniste con la new entry di cui non si conosce ancora l'identità.

Un'ipotesi piuttosto condivisa dai fan di U&D, infatti, è che una tra Andrea Nicole e Roberta faccia la sua scelta prima che Maria De Filippi presenti la mora che dovrebbe animare le puntate del Trono Classico nei mesi che verranno.

Entrambe le giovani, che da settembre sono alla ricerca dell'amore davanti alle telecamere, sono indecise tra due corteggiatori, quindi non è affatto da escludere che in una delle prossime registrazioni prendano una decisione definitiva e lascino il programma con il loro nuovo fidanzato.

L'indecisione delle protagoniste di U&D

Secondo quello che è stato mandato in onda di recente, entrambe le troniste di U&D sono tra "due fuochi".

Roberta continua a baciare sia Samuele che Luca (il 24 novembre sono state mostrate esterne girate a tre ore di distanza l'una dall'altra, tutte e due "condite" con passionali effusioni a favor di telecamera) e a dirsi fortemente indecisa su chi può fare veramente al caso suo.

Stesso discorso vale per Andrea Nicole: la ragazza è attratta sia da Ciprian che da Alessandro, i corteggiatori che sta conoscendo da mesi e che hanno ammesso di essersi innamorati di lei uscita dopo uscita.

Insomma, almeno una delle due attuali protagoniste del Trono Classico potrebbe presto prendere una decisione definitiva, arrivando a scegliere lo spasimante che le è entrato nel cuore dopo una lunga e tormentata frequentazione.

Non è da escludere, però, l'ipotesi che la terza tronista di sui si parla in queste ore sul web, venga presentata ufficialmente con Andrea e Roberta ancora nel cast: in quel caso, la versione giovani del dating-show di Maria De Filippi sarebbe animata da un uomo (la new entry Matteo Ranieri) e tre donne dai caratteri ben marcati ma molti diversi tra loro.