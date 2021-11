La soap opera turca Love is in the air appassiona sempre più i telespettatori di Canale 5. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 6 al 10 dicembre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver ritrovato Eda Yildiz (Hande Erçel) a distanza di cinque anni non vorrà rinunciare a riaverla al suo fianco.

Spoiler, Love is in the air episodi al 10 dicembre: Serkan non vuole rinunciare a Eda, Melek finge di essere la madre di Kiraz

Gli spoiler sulle puntate dell'amato sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, dicono che Melek, Piril e Engin consiglieranno a Eda e a Serkan di prendere le distanze per evitare un ritorno di fiamma tra loro.

Intanto Aydan con l’aiuto di Seyfi cercherà di impedire a Kemal di mettere al corrente suo figlio della loro storia d’amore. A questo punto nonostante la giovane Yildiz gli chiederà di non rimettere più piede a Sile, l’architetto Serkan non demorderà e sarà deciso a tornare tra le sue braccia. Quest’ultimo, sconvolto dalla richiesta di Eda, busserà alla porta della madre Aydan in cerca di un consiglio su come comportarsi: in tale circostanza Serkan sorprenderà Kemal in bagno.

Successivamente Melek per non far salere a Bolat di essere il padre di Kiraz, anche in presenza dello stesso farà credere che i genitori della piccola siano lei e l’impiegato Burak.

Aydan invece - per controllare ogni movimento di Eda - si offrirà di curare gli arredi dell’albergo in cui la donna lavora: la proposta della signora Bolat verrà accolta dalla proprietaria della struttura Deniz.

Eda vuole essere sincera con Serkan, Melek mette le mani nella lettera scritta da Aydan

Eda, Melek e Ayfer invece uniranno le loro forze per far allontanare Serkan dall’hotel: quest’ultimo intanto tornerà a lavorare con l’architetta paesaggista.

Sopo aver parlato del suo passato grazie a Burak, Eda dirà a Melek e alla zia Ayfer di voler mettere al corrente della verità Serkan attraverso una lettera.

A proposito di ciò Aydan lascerà nella macchina del figlio una missiva per fargli sapere che lei e Kemal si amano, che purtroppo finirà nelle mani di Melek: quest'ultima fraintenderà la situazione poiché penserà che si tratti della confessione di Eda.

Ayfer e Melek vorranno parlare con Serkan personalmente della delicata questione, con la convinzione che Eda sia stata troppo precipitosa.

Intanto Engin e Piril, dopo aver discusso, faranno pace. Mentre Eda dopo aver messo piede nell’ufficio di Serkan apprenderà che egli ha licenziato tutti i suoi dipendenti. Infine, nonostante l’imbarazzo iniziale, l’architetto e la giovane Yildiz riusciranno a lavorare in serenità.