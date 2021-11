Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dall'8 al 12 novembre, verrà presentato al pubblico Espedito Altieri. A prestare il volto al papà di Speranza sarà l'attore pugliese Antonio Conte e, a quanto sembra, il suo ingresso non passerà di certo inosservato. L'uomo si mostrerà subito un genitore all'antica e iperprotettivo nei confronti di sua figlia. Saranno proprio queste sue peculiarità a fargli scambiare Samuel per un maniaco e a spingerlo a chiedere a Guido qualcosa di molto particolare.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 novembre: arriva Espedito

Nei prossimi episodi di Upas, a Napoli giungerà Espedito Altieri (Antonio Conte) papà di Speranza e cugino di Mariella. L'uomo è stato invitato dai coniugi Del Bue con un preciso scopo. I due vorrebbero infatti convincerlo ad autorizzare sua figlia a iscriversi alla facoltà di Veterinaria. La loro missione sarà, però, tutt'altro che facile, visto che Espedito si rivelerà essere molto intransigente su questioni che riguardano la sua famiglia. Quest'ultimo tra l'altro racconterà a Guido (Germano Bellavia) e a sua moglie di avere appena salvato sua figlia dall'attacco di un maniaco. Ma sarà andata davvero così?

Un posto al sole, trame 8-12 novembre: il 'maniaco' è Samuel

Mentre Espedito racconterà a Mariella (Antonella Prisco) e Guido la sua disavventura, quest'ultimo riceverà una telefonata da parte di suo figlio Vittorio (Alessandro Amato D'Auria). Il ragazzo gli racconterà di uno spiacevole incontro tra Samuel (Samuele Cavallo) e il padre di Speranza e aggiungerà che non torneranno a casa, finché l'uomo sarà a Napoli.

Il vigile Del Bue non ci metterà molto a capire che il "maniaco" di cui parlava Espedito altri non è che Samuel e deciderà di rinunciare a dialogare con l'uomo. Mariella però, non comprendendo l'ansia di suo marito, vorrebbe affrontare ugualmente suo cugino, per perorare la causa di Speranza, ma Guido sarà irremovibile.

Un posto al sole, puntate di novembre: una proposta imbarazzante

Espedito prenderà in simpatia Guido e gli rivelerà di fidarsi molto di lui. L'uomo, in uno slancio di sincerità, confiderà al vigile quanto sia preoccupato di sapere che la sua ingenua figlia si trovi in una grande città come Napoli. L'uomo confiderà a Del Bue di temere che la ragazza possa essere circuita da qualcuno e gli chiederà, quindi, di controllarla. Guido dovrebbe, pertanto, vigilare su Speranza, pur sapendo, però, che la ragazza si vede con suo figlio, ma come uscirne? In seguito alla partenza dell'uomo, Vittorio e Samuel potranno tirare un sospiro di sollievo, mentre Guido si sentirà sempre più sotto pressione.