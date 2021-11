Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 15 al 19 novembre sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler della soap opera con gli attori Alessandro Tersigni e Neva Leoni rivelano che Agnese Amato caccerà di casa Giuseppe Amato dopo aver appreso della sua doppia vita in Germania. Gemma Zanatta, invece, apparirà sempre più gelosa di Stefania Colombo, tanto da tenderle una trappola.

Il Paradiso delle signore, puntate 15-19 novembre: Agnese chiede al marito di lasciare la loro abitazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 15 a venerdì 19 novembre in televisione annunciano che accadranno svariati colpi di scena che intratterranno i telespettatori italiani.

Scendendo nei particolari, tutta l'attenzione sarà catalizzata dalla famiglia Amato. Agnese dimostrerà di non avere più pazienza con Giuseppe, tanto da intimargli di lasciare la loro abitazione dopo aver scoperto che ha avuto un figlio da un amante in Germania. In seguito, la sarta disperata racconterà ad Armando cosa le ha combinato suo marito.

Dall'altro canto, il padre di Tina non apparirà disposto a perdere la sua famiglia, tanto da cercare di riappacificarsi con sua moglie.

Giuseppe si licenzia dal grande magazzino e annuncia la sua partenza

Nelle puntate 15-19 novembre de Il Paradiso, Agnese non vorrà più avere niente a che fare con il marito, tanto da costringerlo a raccontare tutta la verità ai figli.

Ma l'uomo si rifiuterà di ammettere a Tina (Neva Leoni) e Salvatore la sua doppia vita e per questo deciderà di licenziarsi dal grande magazzino. Più tardi, Giuseppe comunicherà al resto dei famigliari di aver intenzione di far ritorno in Germania. Prima di partire, l'uomo avrà un ultimo e aspro confronto con Armando davanti agli occhi di Agnese.

Gemma gelosa del rapporto tra Ezio e Stefania

Inoltre si tornerà a parlare di Gemma, nuovo personaggio di questa fortunata sesta stagione de Il Paradiso delle signore. In particolare, la ragazza sarà assunta come venere del grande magazzino. A tal proposito, la Zanatta apparirà gelosa del rapporto di Stefania con Ezio, tanto da giocarle un brutto scherzo.

In particolare, la figlia di Veronica si recherà al circolo in compagnia dei genitori, dove incontrerà Marco. Ed ecco che la venere non informerà la sorellastra dell'invito a cena di suo padre. Per questo motivo, Gemma e Stefania avranno un acceso confronto, dove quest'ultima capirà di essere stata presa in giro. Alla fine, la giovane Colombo deciderà di informare Ezio e Veronica, tanto da costringerli a prendere provvedimenti nei confronti della nuova venere.