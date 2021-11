Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre il cerchio si stringerà sempre più attorno a Mattia Savelli. Le anticipazioni rivelano infatti che il rider, ormai totalmente fuori controllo, potrebbe fare del male ad altre persone, fortunatamente però qualcuno di inaspettato proverà a fermarlo.

Nel frattempo ci sarà grande paura a Palazzo Palladini, a causa di Irene. La bambina infatti scapperà nuovamente di casa, come andrà a finire stavolta?

Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 novembre: Mattia è fuori controllo

Nei prossimi episodi di Upas, Mattia (Andrea Pacelli) e Riccardo (Mauro Racanati) avranno modo di scontrarsi. In quel particolare evento entrambi daranno il peggio di se stessi ma, in particolare, verrà fuori la vera natura del rider. Questa lite però non sarà che il preambolo a quello che avverrà successivamente.

Le anticipazioni rivelano infatti che, a un certo punto, a provare a bloccare Mattia saranno, sorprendentemente Rossella (Giorgia Gianetiempo) e il dottor Crovi. Risulta difficile capire perché i due vengano coinvolti piuttosto che gli inquirenti o Franco e Niko, ma sta di fatto che la coppia cercherà di fermare il giovane prima che possa fare del male ad altre persone.

Upas, trame 15-19 novembre: il lato oscuro di Riccardo

Per quanto Riccardo, fino ad ora, abbia mostrato di essere un personaggio "positivo", già sono stati svelati alcuni lati del suo carattere molto spigolosi.

Un'eccessiva fiducia in sé stesso lo ha portato, infatti, a scontrarsi, in più occasioni, con il suo primario, la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli), inoltre il medico mostrerà molte lacune caratteriali anche nella lite con Mattia.

Le anticipazioni rivelano che Rossella si troverà divisa tra Crovi e Ornella, inoltre la ragazza inizierà a faticare a gestire il carattere del giovane medico.

La sensazione è che l'uomo possa nascondere qualcosa, ma di cosa potrebbe mai trattarsi?

Un posto al sole: Irene scappa di casa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, a Palazzo Palladini, si consumerà un piccolo dramma.

Tutto avrà inizio quando la piccola Irene (Greta Putaturo), mossa dalla gelosia per la sua sorellina, deciderà di scappare di casa. Le anticipazioni parlano solo di una grande paura per Filippo (Michelangelo Tommaso), quindi la sensazione è che anche in questo caso, tutto si risolverà senza troppi problemi, ma non è tutto.

Le forti emozioni, dettate dalla fuga della piccola, scateneranno, infatti, una reazione improvvisa in Filippo. L'uomo recupererà la memoria o il forte stress gli causerà un altro crollo? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.