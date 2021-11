In occasione di un gioco proposto dagli autori del Reality Show, Gianmaria Antinolfi ha baciato Sophie Codegoni. A quanto pare, però, entrambi i concorrenti del GFVip sono apparsi infastiditi dall'accaduto. Mentre il 36enne campano ha sostenuto che i baci non possono essere "rubati", l'ex tronista di Uomini e donne ha dichiarato di non avere provato nulla.

Le regole del gioco

Domenica 7 novembre, nella casa del GFVip è tornato il "Pulsantone". Dopo essere stati chiamati in confessionale, Gianmaria e Clarissa hanno radunato i coinquilini per spiegare le regole del gioco.

Nel dettaglio, i "vipponi" venivano chiamati a turno e dovevano fare quanto richiesto dal Grande Fratello Vip. Nel momento in cui i concorrenti non si fossero attenuti al alle regole, dalla spesa settimanale veniva decurtato il 10% del budget.

In tarda serata, è arrivato il turno di Gianmaria: il 36enne doveva baciare una concorrente a caso. Di conseguenza, il diretto interessato ha deciso di puntare su Sophie Codegoni. Al termine del gioco, sia l'imprenditore che l'ex tronista sono apparsi piuttosto infastiditi per quanto accaduto.

Il bacio della discordia

Parlando con Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi ha spiegato perché ha deciso di baciare Sophie, nonostante tra loro le cose non vadano affatto bene.

Il 36enne campano ha affermato: "I baci si danno, non si rubano". Il giovane ha riferito di essersi diretto da Codegoni, perché non riesce a baciare persone che non lo attraggono o sono già impegnate sentimentalmente. Nonostante tutto, Antinolfi ha riferito di non avere molto gradito il bacio con l'ex tronista.

Dal canto suo, anche Sophie è apparsa infastidita per quanto accaduto.

La diretta interessata, parlando con alcuni "vipponi" presenti in veranda, ha spiegato che non avrebbe voluto baciare Gianmaria. Tuttavia, è stata al gioco per non far prendere una penalità ai suoi compagni d'avventura. A quel punto Alex ha chiesto alla gieffina se abbia provato qualcosa, ma Codegoni ha risposto in modo perentorio: "Niente".

Lo sfogo di Sophie

Poco dopo, Sophie Codegoni ha spiegato ad Alex Belli perché non ha apprezzato il bacio di Gianmaria. Stando al giudizio della 19enne, il coinquilino spesso si farebbe dei film mentali. Sulla base di quanto dichiarato, Codegoni ha fatto sapere che non riesce ad instaurare un rapporto di amicizia con Gianmaria pr colpa di quest'ultimo: "Io faccio l'amica e lui si fa dei castelli".

L'ex tronista ha anche fatto sapere che ai telespettatori piacciono le persone che hanno un carattere fragile. Dunque, lei passerebbe per quella menefreghista e Antinolfi per la "vittima". A tale proposito Sophie Codegoni è convinta che Gianmaria si stia mostrando al GFVip per quello che non è realmente.