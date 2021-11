Nelle puntate di Un posto al sole , che andranno in onda su Rai 3 dal 22 al 26 novembre, verrà dato un ampio spazio al personaggio di Chiara Petrone. La ragazza non farà in tempo ad elaborare il lutto per la morte di suo padre che dovrà subito pensare a spiegare alla polizia le dinamiche dell'incidente automobilistico. A quanto pare però la sua ricostruzione non convincerà affatto gli inquirenti, che inizieranno a sospettare che la giovane abbia serie responsabilità nell'accaduto. Nel frattempo Nunzio Cammarota starà vicino alla ragazza, a dimostrazione che lui non ha mai smesso di amarla.

Un posto al sole, trame 22-26 novembre: i dubbi della polizia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Chiara Petrone (Alessandra Masi) riceverà la gradita visita da parte di Nunzio (Vladimir Randazzo). Il ragazzo le mostrerà molto affetto e le starà molto vicino in questo momento così difficile. La giovane sarà devastata dalla morte di suo padre, ma presto si renderà conto di dover affrontare un'altra durissima prova. Gli inquirenti, infatti, le chiederanno di ricostruire quello che è accaduto la sera dell'incidente, ma la sua versione non li convincerà affatto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 novembre: Chiara positiva al test dell'alcol

Chiara racconterà alla polizia che, quella sera, suo padre era alla guida dell'auto ma le sue affermazioni mostreranno alcune incongruenze.

In particolare la polizia contesterà alla ragazza l'alto tasso alcolemico venuto fuori dai test di rito. Le forze dell'ordine ipotizzeranno quindi che alla guida in realtà ci fosse lei e che ora neghi per non assumersi le sue responsabilità con la legge. Se la tesi della polizia venisse confermata la giovane Petrone si troverebbe accusata di omicidio colposo.

Le anticipazioni non rivelano altro e non è chiaro se la giovane abbia mentito o detto la verità. Ciò potrebbe essere svelato solo se venisse mostrato l'incidente, cosa che, ad oggi, non è ancora avvenuta.

Un posto al sole, puntato dal 22 al 26 novembre: i sentimenti di Nunzio

Nunzio non accetterà di buon grado il comportamento degli inquirenti, ma fortunatamente avrà con sé Franco (Peppe Zarbo) che lo inviterà a fidarsi delle indagini e stare calmo.

Boschi chiederà a suo figlio se prova ancora dei sentimenti per Chiara, ma il ragazzo negherà. La verità è, però, che il giovane Cammarota ha vissuto con lei la storia più importante della sua vita e risulta, fin troppo evidente, che non l'abbia mai dimenticata. Nunzio quindi starà vicinissimo alla giovane Petrone in questo difficilissimo percorso. Questo potrebbe metterlo nei guai? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate.