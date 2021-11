Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 22 al 26 novembre svelano nuovi colpi di scena. Niko, oberato di lavoro presso il suo studio di avvocato, penserà di assumere come collaboratore Alberto Palladini, il quale nel frattempo è senza impiego. Tuttavia, dati i trascorsi burrascosi fra le loro famiglie, il giovane Poggi sarà indeciso se prendere o meno tale decisone. Al contempo, anche Rossella vivrà un momento di grande indecisione.

La ragazza avrà la possibilità di proseguire il suo percorso di formazione come medico in un'altra città. La giovane Graziani non saprà se cogliere o meno quest'opportunità, dato che non se la sente di lasciare Napoli per diversi motivi.

Upas, trame al 26 novembre: Niko oberato di lavoro, Alberto in cerca di un impiego

Nel corso dei prossimi episodi di Upas il giovane Poggi si troverà in una complicata situazione professionale. Il ragazzo, per stare accanto alla sua fidanzata nel percorso di riabilitazione, ha trascurato il lavoro. Pertanto si è ritrovato oberato dalle scadenze previste dal suo ruolo professionale. Al contempo, Alberto si troverà in una situazione completamente opposta. L'avvocato Palladini, pur avendo un curriculum di tutto rispetto, già da tempo è senza lavoro.

Il rampollo ha pagato a caro prezzo alcuni errori commessi in passato. Avendo un figlio piccolo da mantenere, Alberto avrebbe di certo bisogno di trovare un impiego all'altezza del suo titolo di studio, e soprattutto della sua posizione sociale.

Anticipazioni Upas dal 22 al 26 novembre: il giovane Poggi potrebbe assumere Palladini

Le anticipazioni degli episodi di Upas che saranno trasmessi dal 22 al 26 novembre rivelano che Niko prenderà in considerazione l'idea di assumere Alberto come collaboratore presso il suo studio. Del resto i due si trovano in una situazione speculare: Poggi junior ha bisogno di un aiuto, Palladini ha bisogno di un impiego.

Tuttavia, considerati i trascorsi, non certo limpidi di Alberto, Niko non se la sentirà di sceglierlo immediatamente. Difatti il ragazzo avrà bisogno di tempo per riflettere su tale eventualità.

Upas, puntate 22-26/11: Rossella indecisa sul futuro

Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 26 novembre sarà dato spazio anche alle vicende della giovane Graziani. La ragazza avrà la possibilità di trasferirsi in un'altra città per svolgere la specializzazione. Il padre la spronerà a cogliere quest'importante opportunità di crescita personale e professionale. Allo stesso tempo, però, la giovane sarà turbata all'idea di allontanarsi dai suoi genitori in un momento molto delicato per loro. Rossella sarà trattenuta anche dalla relazione, appena nata, con il dottor Crovi, che probabilmente non potrebbe seguirla.