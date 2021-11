Gli spoiler americani di Beautiful rivelano che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si metterà ancora una volta contro Hope (Annika Noelle), colpendola nel suo punto debole: l'amore per i figli. Ebbene sì, la giovane Forrester potrebbe ricattare Hope minacciandola di toglierle Beth e il piccolo Douglas, pur di raggiungere il suo obiettivo. A darle man forte sarà Ridge, sempre al suo fianco senza riserve.

Arriveranno momenti di grande tensione anche per Forrester, dopo aver intuito che Deacon (Sean Kanan), tornato da poco a Los Angeles, è ancora nei pensieri di Brooke.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope combatte per suo padre

In una bizzarra svolta degli eventi, Hope ha deciso di ricostruire il rapporto con suo padre Deacon che, appena uscito di prigione, si è precipitato a Los Angeles. Sharpe ha svelato il segreto tenuto nascosto per anni che ha messo in seria difficoltà Hope: i due non hanno mai perso i contatti, sentendosi tramite lettere e telefonate.

In un primo momento, Liam ha impedito a Hope di vedere Deacon, preoccupato dal fatto di una possibile delusione. Capendo poi quanto fosse intenzionata a ricucire il rapporto con il padre, il giovane Spencer ha fatto marcia indietro. La cosa non è affatto piaciuta a Steffy, che non ha perso tempo per mettersi in mezzo.

Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda in questi giorni, Hope non ha apprezzato l'ennesima intromissione di Steffy che, tra l'altro, sembra essere stranamente interessata a Liam. Che cosa c'è realmente sotto?

Steffy senza freni manipola Finn e Hope

È molto strana l'ostinazione della giovane Forrester nel voler tenere distanti a tutti i costi Deacon da Hope.

Al momento, non sono emersi i reali motivi della sua decisione, ma una cosa è certa: non si lascerà fermare da niente e nessuno, tanto da chiedere appoggio a Ridge.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Steffy si spinga oltre e che minacci Hope mettendo di mezzo Beth e Douglas.

Deacon è pericoloso e il fatto che Hope voglia a tutti i costi riprendere i rapporti con lui, potrebbe mettere a rischio i bimbi.

Questo ricatto colpirà dunque la giovane Logan nel suo punto più debole.

Le anticipazioni americane di Beautiful suggeriscono che Steffy si infurierà una volta appreso che Liam (Scott Clifton) cambierà opinione riguardo il desiderio di Hope di stare accanto a suo padre.

Nello stesso tempo, Steffy costringerà Finn a interrompere ogni rapporto con Sheila, se non vuole che il loro matrimonio vada in pezzi. Seppur consapevole del rischio che sta correndo, il bel dottorino persevererà nell'incontrare l'ambigua Carter.

Insomma, sembra proprio che Hope e Finn finiranno nelle mani di Steffy che, abile burattinaia, li manipolerà secondo le sue volontà.

Ridge in una posizione difficile, spoiler americani di Beautiful

Forrester vorrà aiutare Steffy a tenere distanti Hope e Deacon, sapendo bene quanto Sharpe abbia messo in pericolo la sua famiglia in diverse occasioni.

Come se non bastasse, Ridge si accorgerà dello sguardo diverso di Brooke verso Sharpe. La stessa Logan non farà mistero con Hope di aver ripensato ai momenti più belli passati con suo padre.

La confessione di Brooke potrebbe servire a Hope per raggiungere il suo obiettivo, mettendo Ridge in seria difficoltà: il suo matrimonio reggerà a questa ennesima spinosa situazione? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.