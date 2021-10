Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 4 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Silvia, dopo un lungo periodo di incertezza, capirà che è giunto il momento di fare la sua scelta. Difatti la donna ha da tempo una relazione extraconiugale con Giancarlo. Todisco, dal canto suo, sembra essersi stancato di fare l'amante, e fa pressioni su Graziani affinché decida con chi stare. Michele, intanto, pur avendo scoperto il tradimento, sta facendo di tutto per riconquistare la moglie.

Nel frattempo Roberto si sentirà sempre più vicino a Marina. Ferri, inoltre, da per scontato che la donna lo accompagni al salone nautico. Tuttavia la signora Giordano, per non far dispiacere il marito, penserà di rinunciare a partecipare all'evento. Si avvicina il battesimo del piccolo Federico, e cresce la tensione fra Alberto e Patrizio.

Upas, trama 4/11: la proprietaria del Caffè Vulcano farà la sua scelta

Le anticipazioni dell'episodio di Upas in onda il 4 novembre preannunciano che per Silvia è giunto il momento di prendere una decisione. La donna, in crisi con il marito, ha trovato conforto nella braccia di Giancarlo. Tuttavia, nonostante le difficoltà e l'allontanamento, il suo matrimonio con Michele non è mai finito.

La sua relazione con Todisco, pur essendo piena di passione ed affetto, non è altro che una tresca che sta facendo soffrire molte persone, tra cui Rossella. Difatti la ragazza non ha accettato il fatto che la madre abbia una storia con un altro. Giancarlo, del resto, si è scocciato di avere il ruolo dell'amante, e vorrebbe Silvia tutta per sé.

Difatti il bancario fa pressioni sulla donna affinché lei lasci il marito. Gli spoiler, però, sono criptici, e non lasciano trapelare con chi la signora Graziani sceglierà di stare.

Upas, puntata 4 novembre: Roberto vorrebbe Marina al salone nautico

Roberto negli ultimi tempi si è molto avvicinato a Marina, complice la crisi coniugale che la donna sta vivendo.

Si avvicina il salone nautico, Ferri da per scontato che la donna lo accompagni. Tuttavia, Marina, pur di non rompere nuovamente i fragili equilibri con il marito, preferirebbe evitare di andare insieme a Roberto.

Spoiler Upas 4/11: il battesimo di Federico sarà ad alta tensione

Nel corso dell'episodio di Upas in onda il 4 novembre sarà dato spazio alle vicende del triangolo sentimentale formato da Clara, Alberto e Patrizio. Il battesimo del piccolo Palladini si avvicina, tuttavia Clara teme che qualcosa non vada per il verso giusto. Difatti fra Alberto e Patrizio i rapporti rimangono sempre piuttosto tesi. Dato che all'evento prenderanno parte entrambi, non sarebbe da escludere che fra i due possa scoppiare una lite.