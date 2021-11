La telenovela mediatica tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran che ha tenuto banco sino al Grande Fratello Vip 6 pare giunta ad una significativa svolta. L'attore e modello italiano, difatti, a seguito della puntata di venerdì 29 novembre ha confessato a Soleil di essersi innamorato di lei mentre i due erano in sauna. Come sospettato dal conduttore Alfonso Signorini nonché dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, il trasporto emotivo di Alex nei confronti della showgirl celava ben di più di una semplice amicizia, come affermato dai diretti interessati in diverse occasioni.

no scusate, prima dice che è un set e poi dice a sole “ mi sono innamorato di te “ #gfvip @SBruganelli pic.twitter.com/FB0RbJm1pM — CIAUUUU (@buongiornissim8) November 30, 2021

Alex a Soleil: 'Mi sono innamorato di te'

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha avuto, tra gli altri, come protagonisti Soleil Sorge e Alex Belli a causa del loro rapporto amicale spesso troppo intimo. Il seguito del prime time, però, è stato ben diverso dagli altri, in quanto l'attore si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore nei riguardi della rinomata influencer.

Alex e Soleil, difatti, nella notte si sono messi in disparte nella sauna per chiacchierare un po' e il modello si è subito lanciato, con la voce calda e suadente che lo contraddistingue, a degli apprezzamenti sulla showgirl: "Tu hai questi occhi talmente tanto dolci che mi farebbero sciogliere perché è un lato di te che non vuoi far vedere".

Belli, quindi, aggiunge: "Se mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza nei tuoi occhi e io amo questa tua sfaccettatura".

La parola 'amore' è stata usata da Alex in diverse occasioni per descrivere la profonda amicizia che lo lega a Soleil, ma questa volta sia il contesto che il profondo trasporto emotivo che pareva pervadere entrambi potrebbe aver fatto assumere al vocabolo un significato più vicino a un rapporto sentimentale in fase crescente piuttosto che un legame amicale.

Signorini mostra a Soleil e Alex tre foto di Delia Duran assieme a Simone Bonaccorsi

Il padrone di casa Signorini, nel corso dell'ultima puntata del reality Endemol, ha mostrato a Soleil e Alex tre foto raffiguranti Delia Duran assieme a Simone Bonaccorsi, dove in uno scatto vengono ritratti i due modelli che si abbracciano.

Alla vista di queste foto, dapprima Soleil tende perlopiù a minimizzare l'intimità tra Delia e Simone o perlomeno a sperare che non ci fosse stato davvero nulla per il bene di Alex.

Belli, invece, ha subito fatto presente che il protagonista dello scatto, Simone Bonaccorsi, è un grande amico suo e di Delia, lasciando intendere che dietro l'abbraccio tra i due non si celasse null'altro che amicizia.

Peccato, però, che l'attore italiano era convinto che Bonaccorsi fosse ancora fidanzato con Chiara Esposito, e quindi appagato sentimentalmente, mentre i due ragazzi si sono lasciati già da qualche tempo.