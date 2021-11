Una passione sempre più irrefrenabile sta travolgendo l'attore Alex Belli e Soleil Sorge, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio appassionato durante la messa in scena della Turandot, nella notte, l'ex protagonista della soap opera Centovetrine si è lasciato andare a delle dichiarazioni alquanto inaspettate e spiazzanti. Belli ha ammesso ciò che davvero prova per Soleil.

Alex Belli e i suoi tormentati sentimenti per Soleil Sorge

Terminata la puntata del Grande Fratello, Alex Belli e Soleil Sorge si sono ritrovati nella sauna dove hanno avuto modo di chiarirsi e confrontarsi tutta la notte.

Proprio nel corso della lunga chiacchierata notturna, Alex Belli ha aperto il suo cuore ed ha dichiarato senza remore alla Sorge: "Mi sono innamorato di te perché ho visto la tua dolcezza e io amo questa tua sfaccettatura, come tutte le altre che hai".

Un lungo discorso in cui Alex ha ammesso di non riuscire a stare lontano da Soleil. L'ex protagonista di Centovetrine ha anche aggiunto di non riuscire più a gestire la situazione che si è venuta a creare tra di loro e che sta letteralmente sfuggendo di mano. Belli che ha parlato di una complicità incredibile ha poi ammesso che insieme stanno condividendo davvero tanto, ma allo stesso tempo non vuole far soffrire Delia. La donna intanto è stata pizzicata dietro le quinte di una sfilata di moda in dolce compagnia.

Delia Duran e gli scatti con il modello Simone Bonaccorsi

La compagna di Alex Belli, Delia Duran, è stata pizzicata nelle scorse ore dietro le quinte di una sfilata di moda. Gli scatti mostrati nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip la ritraggono insieme all'ex protagonista di Temptation Island Stefano Bonaccorsi.

Le foto in cui i due si guardano languidamente negli occhi sono state fatte vedere ad Alex Belli e a Soleil Sorge. L'attore Alex Belli in particolare ci ha tenuto a precisare che non ci vede nulla di malizioso e che Bonaccorsi è un suo amico. Il conduttore però ha poi mostrato all'attore anche il commento che Delia Duran ha postato nelle stories di Instagram dopo aver visto la scena del bacio appassionato.

Nel post la donna ha scritto di essere rimasta senza parole dopo aver visto quanto accaduto nel weekend. Intanto, il triangolo continua e stando alle ultime spiazzanti rivelazioni fatte da Alex durante la notte, sembra proprio che la tempesta sentimentale che li travolge non accenni a placarsi. Come reagirà Delia alle importanti dichiarazioni fatte da Alex a Soleil? Non resta che aspettare la prossima puntata in onda venerdì per scoprirlo.