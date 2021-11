Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 15 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Mattia, dopo aver aggredito Diego, si darà alla fuga. Il giovane Savelli è completamente fuori controllo, rappresentando un pericolo per gli altri, ma anche per sé stesso. Rossella e Riccardo cercheranno di fermarlo, prima che possa essere troppo tardi. Marina, intanto, apprende del ritorno di Lara a Napoli. La signora Giordano, "tormentata" dalla avances di Roberto, si chiederà se la presenza dell'ex amante dell'uomo lo distoglierà dal suo proposito di riconquistarla.

Spazio anche ad argomenti più leggeri, quali le vicende che coinvolgono il giovane Del Bue. Il ragazzo, pur essendo preso da Speranza, dopo le raccomandazioni ricevute di Espedito, si rapporterà con lei in modo diverso da come avrebbe voluto.

Upas, episodio 15 novembre: Crovi e Rossella provano a fermare Mattia

Mattia, dopo aver mietuto una nuova vittima, scapperà per timore di essere arrestato. Il giovane è ben consapevole di essere ormai senza scampo, dato che la polizia è sulle sue tracce per arrestarlo. Completamente fuori controllo, il rider potrebbe fare del male ad altre persone, o forse anche a sé stesso. Rossella, aiutata da Riccardo, cercherà di fermare il giovane per far si che venga consegnato agli inquirenti, prima che sia troppo tardi.

Tuttavia, gli spoiler sono criptici riguardo alla risoluzione di questa storylines che dura ormai da mesi. La sensazione è che, nel corso dell'episodio di Upas del 15 novembre, venga mostrato al pubblico l'epilogo del giallo dell'aggressione a Susanna.

Anticipazioni Upas 15/11: Marina viene a conoscenza del ritorno di Lara

Le anticipazioni relative all'episodio di Upas del 15 novembre svelano che Marina verrà a sapere che Lara ha fatto ritorno a Napoli.

La donna, a questo punto, si domanderà se Roberto concentrerà sull'ex amante le attenzioni che ultimamente stava riservando a lei. La signora Giordano desidererebbe concentrarsi sul suo matrimonio, senza le intromissioni di Ferri.

Puntata di Upas del 15 novembre: Vittorio intimorito da Espedito

Nel corso della puntata di Upas in onda lunedì 15 novembre, sarà dato spazio anche a vicende più leggere, quali quelle che vedono coinvolto il giovane Del Bue.

Il ragazzo ha ricevuto ammonizioni da parte del padre di Speranza il quale, da genitore all'antica, non vuole che nessuno si avvicini alla figlia. Pertanto Vittorio, impaurito dalle raccomandazioni di Espedito, si comporterà in modo diverso con la ragazza che gli piace.