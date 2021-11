L'8 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che è stata ricca di novità e di colpi di scena e di certo, al GF Vip le sorprese non finiscono mai. E, infatti, ai vipponi' della casa è arrivata una nuova spiacevole notizia: il budget per la spesa è stato diminuito, a leggere questo triste annuncio sono state Lulù e Sophie.

GF Vip, budget per la spesa diminuito ancora

Certamente questa non è la prima volta che ai vip della casa del Grande Fratello Vip viene tolto il budget per la spesa settimanale. Questa mattina, al risveglio, Lulù e Sophie sono state le portavoce di questa brutta notizia per gli inquilini della casa, leggendo dunque il comunicato che recitava testuali parole: ''Vipponi, sapete a quanto ammonterebbe la vostra spesa settimanale?

A ben 340 euro! Però, considerati i numerosi richiami a non fumare dentro la veranda, il Grande Fratello ha deciso di abbassare il budget a 280 euro". Questa volta, a differenza delle altre volte, le reazioni sono state diverse: c'è chi l'ha presa con leggerezza e filosofia e chi invece ha sostenuto di non aver mai fumato in veranda ed è visibilmente seccato da questo ennesimo provvedimento disciplinare. Sophie invece ha ammesso le sue colpe dicendo che si assume le sue responsabilità in quanto rientra anche lei nel gruppo delle persone che fumano all'interno della casa, ma sostiene di non essere l'unica e ha invitato i suoi compagni a fare lo stesso e prendersi le proprie colpe.Soleil invece è amareggiata da questo provvedimento e ammette di sentirsi stupida perché si prende il freddo per andare a fumare fuori mentre invece i suoi compagni di avventura se ne fregano.

Infine c'è Aldo che cerca di risollevare l'umore dei suoi colleghi dicendo che l'unione fa la forza e che il budget sarà sufficiente per la spesa settimanale.

GF Vip, Soleil reagisce alle critiche di Delia

Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip dell'8 novembre, Soleil ha visto un filmato dove Delia, la moglie di Alex Belli, durante un'ospitata da Barbara D'urso, ha rincarato la dose continuando a chiamare gatta morta, falsa e irrispettosa Soleil.

Questa volta però la influencer non ha visto di buon occhio le critiche e si è lasciata andare ad uno sfogo con gli altri inquilini della casa. Soleil ammette di essere stufa delle parole usate da Delia perché la scorsa volta, durante il confronto, è sorvolata su alcune parole perché capiva il dolore che la moglie di Belli stesse provando, ma se a mente fredda Delia continua ad usare certi termini, la influencer non è più pronta ad accettare queste critiche, che invece aveva accettato in passato proprio per il bene che nutriva nei confronti di Alex.

Neanche lui riesce a comprendere a fondo il comportamento di sua moglie e si dice convinto del fatto che se riuscisse ad avere un confronto con tranquillità sicuramente la donna capirebbe e non si troverebbe in questa situazione.