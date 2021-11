Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, da lunedì 15 a sabato 20 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Selin dirà a Serkan di aspettare un figlio da lui e l'uomo sarà sconvolto. Intanto, Eda e Bolat passeranno la notte insieme, ma il giorno dopo la protagonista andrà via e lascerà una lettera all'uomo. Quest'ultimo, allora, correrà all'aeroporto a fermarla, ma avrà un mancamento davanti agli occhi della donna.

Subito dopo verrà trasportato in ospedale per dei controlli e in questa circostanza Eda origlierà una conversazione telefonica di Selin, in cui si scoprirà che quest'ultima non è in dolce attesa. Yildiz, quindi, dirà tutta la verità e Serkan e i due torneranno insieme, ma un nuovo imprevisto colpirà l'armonia della coppia. Infatti, Bolat avrà le analisi in cui gli verrà diagnosticato un tumore al cervello.

Selin dirà a Serkan di aspettare un figlio da lui

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Eda pedinerà Selin che sarà diretta in ospedale per scoprire se la donna sia davvero incinta o meno. Infatti, a causa di questa gravidanza, la giovane protagonista ha rinunciato a sposare Serkan.

Quest'ultimo, intanto, sarà sconvolto per la notizia di poter diventare padre e vorrà dei chiarimenti da Selin, la quale confermerà all'uomo di aspettare un figlio da lui.

Poco dopo, Eda e Serkan passeranno insieme una notte che avrà sapore d'addio. Infatti, la mattina seguente l'uomo si risveglierà e troverà una lettera della giovane protagonista.

Bolat, però, non si vorrà arrendere e correrà all'aeroporto per fermarla, ma avrà un mancamento proprio davanti alla ragazza.

Serkan scoprirà di avere un tumore al cervello

Serkan Bolat, quindi, verrà trasportato in ospedale a causa del malore. Intanto, Eda si accorgerà che anche Selin è all'interno dell'ospedale e così per caso origlierà una conversazione telefonica di quest'ultima in cui dirà chiaramente di non essere incinta.

Dunque, Eda scoprirà l'inganno e andrà a riferirlo a Serkan e così i due torneranno insieme. Poi, però, Bolat riceverà una notizia terribile: gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. L'uomo sarà sconvolto da questa notizia, ma deciderà di non rivelarla a nessuno, nemmeno ad Eda, ma ovviamente tutto ciò lo porterà a comportarsi in maniera molto strana.

Successivamente, Serkan si presenterà all'Art-Life con una moto appena acquistata e dirà ad Eda di andare con lui. Poi, Bolat dirà alla donna di aver scritto una lista di desideri che vuole realizzare con lei.