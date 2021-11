Mercoledì 10 novembre è stata registrazione la nona puntata di Amici 21 che andrà in onda su Canale 5 domenica 14 novembre. In questo nono appuntamento con la scuola più famosa d'Italia, ci sono state diverse sfide tra cui quella del cantante Lda e del ballerino Guido. Secondo le ultime anticipazioni, entrambi hanno superato le loro rispettive sfide ed è stata confermata la loro permanenza all'interno di Amici. Allo stesso tempo, anche Serena la ballerina del prof Raimondo Todaro ha superato la sua sfida e rimane all'interno del talent show.

Invece, la cantante Ale non c'è l'ha fatta e ha lasciato la scuola, a poche settimane dal suo ingresso.

Inoltre, in questa nona puntata, la classifica di gradimento dei cantanti è stata fatta dal rapper J-Ax che ha premiato Lda, figlio di Gigi D'Alessio con il primo posto in classifica. Il figlio d'arte è stato seguito nella graduatoria da Albe, mentre Sissi e Rea si sono classificate al terzo posto a pari punti.

Lda supera la sfida

Il nono appuntamento con la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato pieno emozioni e colpi di scena. Anche in questa puntata non sono mancate le polemiche e le sfide a cui i ragazzi si sono dovuti sottoporre.

Tra le tante sfide, domenica 14 novembre verrà trasmessa quella che Anna Pettinelli ha inviato a Lda (Luca D'Alessio). In particolare, la professoressa ha scritto nella busta rossa indirizzata al figlio di Gigi d'Alessio che scriverebbe dei testi molto elementari, mentre il suo sfidante sarebbe molto più preparato.

Dunque, Luca ha rischiato ancora di dover lasciare la scuola più famosa d'Italia, ma fortunatamente per lui ha nuovamente superato la sfida.

La sfida di Guido è rimandata

Intanto, anche Guido, il ballerino della maestra Celentano doveva sostenere una sfida, ma non l'ha effettuata a causa di un infortunio del suo avversario.

Quindi, la prova del ragazzo lanciata da Raimondo Todaro è stata momentaneamente congelata, però per il 22enne non c'è pace, in quanto Veronica Peparini ha subito approfittato per lanciare un'altra sfida a Guido.

Quest'ultimo quindi dovrà vedersela con Fabrizio, ballerino di hip hop, se vorrà restare all'interno del talent show di Canale 5.

Lda primo nella classifica di J-Ax

Successivamente è stato concesso un ampio spazio all'interno della puntata alla nuova gara dei cantanti, che è stata giudicata dal rapper J-Ax. Quest'ultimo ha stilato la sua classifica di preferenza, dove ha posizionato Luca d'Alessio al primo posto, poi Albe sul secondo gradino del podio e Sissi e Rea al terzo posto, a pari punti.

Non resta che attendere la messa in onda televisiva della nona puntata di Amici 21, per scoprire ulteriori novità tra le varie sfide degli allievi e per aver modo di capire chi è finito ultimo nella classifica di gradimento di J-Ax.