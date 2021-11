Il settimanale Chi ha lanciato una "bomba" su Instagram, anticipando che nel numero della rivista in uscita mercoledì 17 novembre ci sarà un servizio dedicato a Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori stanno lavorando sul set di "Viola come il mare", ma a quanto pare la complicità tra di loro sarebbe andata ben oltre il set. Infatti il giornale ha paparazzato l'attore turco mentre usciva dalla dimora romana della ex Miss Italia per ben due volte. Il web però non ha gradito per nulla il Gossip chiedendo un po' di rispetto visto che Francesca ha un compagno che è anche il padre di sua figlia.

Can e Francesca: intesa oltre il set?

"C'è sempre più intesa tra l'ex Miss Italia e il divo turco" si legge nell'anticipazione social postata da Chi e che rende noto ai suoi lettori la presenza di un succulento servizio riguardante Can e Francesca. "A Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa'' prosegue la rivista diretta da Signorini, che però lascia il dubbio chiedendo ai fan se secondo loro si tratti di semplice amicizia o se tra un ciak e l'altro di "Viola come il mare" sia nato qualcosa di più.

A quanto pare Yaman e Chillemi avrebbero trascorso due notti sotto lo stesso tetto e l'attore avrebbe avuto con sé un borsone. Il primo dei due episodi a cui il giornale fa riferimento si sarebbe verificato venerdì sera scorso, quando Can sarebbe giunto a casa della collega, che poco dopo si sarebbe recata da sola a fare la spesa, per poi tornare al suo domicilio.

Can avrebbe poi lasciato casa la mattina successiva cercando di nascondersi dietro mascherina, cappuccio e cappotto, accolto in auto da un suo collaboratore.

Il web contro lo scoop

Successivamente Francesca avrebbe raggiunto il compagno e la figlia a Milano per rientrare nella Capitale domenica. A questo punto Can avrebbe raggiunto nuovamente Chillemi, ma stavolta avrebbe capito di essere nel mirino dei paparazzi tanto che avrebbe lasciato il suo borsone a una assistente della collega per non dare troppo nell'occhio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo scoop destinato a creare scompiglio non è passato inosservato agli utenti del web.

"Ma prima di scrivere pensate a cosa provocano i vostri articoli?", "Francesca Chillemi ha un compagno e una figlia!!!": questo è il tenore dei commenti lasciati sotto il post di Chi. Insomma, in molti hanno sottolineato che bisognerebbe avere un po' di rispetto per la vita privata dei due e soprattutto di Francesca, visto che non è single.