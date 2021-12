Domenica 19 dicembre è andata in onda l'ultima puntata domenicale di Amici 21 del 2021: il talent riprenderà a gennaio 2022, ma nel frattempo ballerini e cantanti non saranno liberi di tornare dalle loro famiglie.

Così come accaduto l'anno scorso, per evitare ogni possibile contagio da Covid-19, i talenti della scuola saranno costretti a passare il Natale e le altre festività nella casetta. I giovani hanno potuto ricevere dei video di auguri dai familiari, ma non potranno riabbracciarli. In ogni caso avranno un pausa dalle lezioni, per riprendere poi con l'anno nuovo più forti di prima.

Festività in isolamento

La pandemia impedirà agli artisti che occupano i banchi di Amici 21 di rientrare nelle rispettive città di appartenenza per stare con le famiglie.

Maria De Filippi e tutta la redazione del talent hanno ritenuto, visti i tempi che corrono, troppo pericoloso far entrare a contatto ballerini e cantanti con genitori e parenti. Tutti, compreso chi lavora dietro le quinte del programma, sarebbero stati inutilmente esposti al pericolo di un contagio, bloccando poi di fatto lo svolgimento dello show, che in gennaio entrerà nel suo vivo con l'assegnazione delle maglie per il serale e poi con il serale stesso.

Come accaduto nell'edizione dello scorso anno, quindi i ragazzi di Amci trascorreranno le festività con i compagni di avventura.

Ai giovani sarà concessa una pausa delle lezioni e potranno festeggiare tra di loro all'interno della casa che li ospita. Questa soluzione dell'isolamento ha finora dato buoni frutti riuscendo a proteggere la salute degli artisti che hanno avuto modo di vedere e sentire genitori e/o fratelli e sorelle attraverso dei videoclip di saluti e di auguri.

Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, ognuno di loro ha poi ricevuto anche dei doni che fanno parte della loro infanzia e per fargli assaporare anche se da lontano il calore di casa propria.

Il primo Natale in coppia per alcuni talenti

Per alcuni dei giovani talenti ci sarà il calore di un nuovo amore a riscaldare le giornate festive.

Albe e Serena, che ormai formano una coppia da diverso tempo, saranno felici di poter trascorrere il primo Natale insieme e lo stesso sarà per Sissi e Dario che sono più uniti che mai. Questi ultimi, dopo il primo approccio, sono andati avanti spediti, tanto che il ballerino ha anche voluto presentare la ragazza ai genitori durante una videochiamata.

Inoltre, chissà che in queste settimane non avvenga un avvicinamento importante tra Cosmary e Alex, che sembrano sempre più in sintonia. Lo stesso si può dire per LDA ed Elena, che per ora parlano di amicizia ma non perdono occasione per stare vicini.