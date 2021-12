Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche durante il periodo natalizio, così come accade ogni anno. Ma se fino a qualche tempo fa pareva possibile che Amici 21 potesse andare in onda con una nuova puntata il 26 dicembre adesso seguendo le indicazioni di Publitalia, si può dedurre che il talent show della De Filippi chiuderà i battenti per l'anno 2021 domenica prossima ossia il 19 dicembre. Allo stesso modo anche Uomini e Donne si fermerà per due settimane ma dopo le meritate ferie Maria tornerà con i suoi programmi di punta, compreso C'è Posta per Te.

Cambio programmazione durante le festività

Vacanze più che meritate per Maria De Filippi: dopo aver concluso un'altra scoppiettante stagione di Tu sì que vales, gli altri programmi della 'Queen' di Canale 5 si fermeranno per due settimane in corrispondenza delle vacanze natalizie. Non solo Uomini e Donne andrà in pausa, ma secondo le ultime notizie anche Amici 21 subirà uno stop. Sia per ciò che riguarda il day-time che le puntate della domenica durante le quali i ragazzi affrontano sfide e commissioni interne ed esterne, il talent andrà in onda con la sua ultima puntata per l'anno in corso domenica 19 dicembre.

Amici 21 riprenderà poi regolarmente a gennaio, e poi a marzo verranno stoppate le puntate pomeridiane della domenica per dare spazio al serale, come accade ogni anno.

Il programma, che non conosce crisi sebbene in onda da un ventennio, anche nella sua collocazione tutta nuova rispetto agli anni precedenti in cui andava in onda il sabato pomeriggio ha ottenuto grandi risultati in fatto di ascolti per cui lo stop 'natalizio' non cambierò di certo l'interesse del pubblico, composto da ogni fascia d'età, nei suoi riguardi.

E già il fatto che l'ultima registrazione sia stata fatta ieri 12 dicembre piuttosto che il mercoledì come avviene solitamente lasciava presagire che ci fosse in programma una variazione nel palinsesto.

Le anticipazioni dell'ultima puntata targata 2021

La puntata che i telespettatori vedranno il prossimo 19 dicembre sarà densa di emozioni, non solo per le sfide che i talenti dovranno affrontare ma anche per via dei numerosi ospiti che si alterneranno sul palco.

Fedez, così come lui stesso aveva anticipato nelle sue Instagram Story su Instagram, sarà ospite del programma e oltre a stilare una classifica per i cantanti, si esibirà con alcuni ballerini muovendo qualche passo di danza sulle note della sua 'Sapore'.

Oltre a vedere anche video su Alex interessato a Cosmery, nuova alunna della maestra Celentano che avrà ancora la maglia sospesa, molti momenti ricondurranno alle prossime feste con esibizioni a tema che vedranno protagonisti anche i professionisti. E a proposito di questi ultimi, i danzatori della scuola faranno un'esibizione acrobatica mentre Aisha ballerà. Insomma, non mancherà nulla per concludere l'anno in maniera scoppiettante.