Nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore si sta preparando uno spettacolo natalizio. Nella giornata del 19 dicembre, però, quello che sembrava essere un momento festoso è diventato motivo di litigio. In particolare, Katia Ricciarelli non sopporterebbe più Carmen Russo, poiché a causa sua i vipponi si stanno dedicando soltanto alla coreografia dello spettacolo, tralasciando il canto.

Lo spettacolo di Natale crea litigi in casa

Nel Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, l'aria di litigio è sempre in agguato. Anche in un momento di serenità, quale lo spettacolo di Natale, nella casa più spiata d'Italia si crea scompiglio.

I vipponi negli ultimi giorni sono intenti a preparare uno spettacolo in occasione delle festività natalizie. Carmen Russo ha il compito di creare un ballo per l'occasione, mentre Katia Ricciarelli, deve gestire la parte cantata. Quest'ultima, però, non sembrerebbe contenta del lavoro che sta svolgendo Carmen, in quanto, secondo lei, i vipponi a causa sua sono troppo impegnati nel ballo e starebbe tralasciando il canto. Ricciarelli, nota per il suo carattere esuberante oltre alla sua carriera come cantante, non ha saputo resistere e ha sbottato contro Carmen.

Katia contro Carmen

La cantante, durante le prove di canto con gli altri concorrenti, non ha digerito l'atteggiamento di Carmen. Quest'ultima, infatti, mentre Katia si stava occupando della parte cantata, ha nuovamente parlato del ballo, infastidendo ancora Ricciarelli.

"Non si può fare la parte cantata, perché c'è sempre da pensare al balletto... Io non interferisco... sono venuta a vedere il tuo balletto e non ho detto una parola", sbotta Katia, lasciando intendere che Carmen voglia sempre mettere bocca sul lavoro della cantante. "Fate così, fate colà. La voglio buffa... deve far sorridere e ridere" continua la donna.

Katia, quindi, è stanca di sentire le correzioni di Carmen e vorrebbe uno spettacolo più leggero, non improntato sulla perfezione dell'esecuzione. Inoltre, lancia una stoccata finale alla moglie di Enzo Paolo Turchi: "Non si fa mai il cantato. Non lo faccio più ormai... Avete occupato tutto con questo c... di ballo. Non ne posso più".

Nuova puntata lunedì 20 dicembre

Nella casa di Cinecittà sembrerebbe esserci aria di guerra tra le due vippone. Lunedì 20 dicembre, è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, probabilmente, uno degli argomenti sarà proprio il rapporto burrascoso tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Pare, infatti, che tra le due non scorra buon sangue anche prima di questa litigata. Nella puntata le due donne potrebbero chiarire oppure troncare definitivamente i rapporti.